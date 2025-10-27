Suscribete a
urbanismo

La conversión de la antigua sede del Colegio de Arquitectos en otro hotel en el Casco de Toledo, a punto de recibir luz verde

La Comisión de Planeamiento analiza este martes la aprobación definitiva del PERI que permite el cambio de uso del edificio de equipamiento administrativo a terciario hotelero

El cuestionado PERI de Santa Leocadia prevé la construcción de 32 viviendas

La antigua sede regional del Colegio Oficial de Arquitectos se encuentra en la calle Hospedería de San Bernardo
La antigua sede regional del Colegio Oficial de Arquitectos se encuentra en la calle Hospedería de San Bernardo ABC
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

El Ayuntamiento de Toledo estudiará esta semana el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que permitirá transformar la antigua sede regional del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en la calle Hospedería de San Bernardo número 1, en un pequeño establecimiento ... hotelero. La Comisión de Planeamiento, que se reúne este martes, analizará el expediente para su aprobación definitiva.

