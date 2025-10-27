La conversión de la antigua sede del Colegio de Arquitectos en otro hotel en el Casco de Toledo, a punto de recibir luz verde

El Ayuntamiento de Toledo estudiará esta semana el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que permitirá transformar la antigua sede regional del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en la calle Hospedería de San Bernardo número 1, en un pequeño establecimiento ... hotelero. La Comisión de Planeamiento, que se reúne este martes, analizará el expediente para su aprobación definitiva.

La iniciativa, promovida por la sociedad Diseño El Vergel, tiene como finalidad recuperar un inmueble sin uso desde el traslado del Colegio y adaptarlo a un nuevo aprovechamiento turístico compatible con la conservación arquitectónica del Casco histórico de Toledo

El documento llega a la comisión tras superar la fase de información pública sin alegaciones y recibir informes favorables del Servicio de Planeamiento Municipal y de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que en su sesión de julio dio su conformidad al texto con ligeras observaciones técnicas ya incorporadas.

Cambio de uso sin aumento de volumen

El PERI afecta a un inmueble de 531 m² construidos, distribuidos en 503 m² sobre rasante y 28 m² bajo rasante, que conserva la tipología de casa-patio toledana con fachada tradicional y estructura en torno a un patio central. El objetivo es cambiar el uso urbanístico del edificio -actualmente clasificado como equipamiento administrativo- a terciario hotelero, sin alterar la edificabilidad, el volumen ni la altura existentes.

El informe técnico municipal subraya que la propuesta respeta los valores patrimoniales y paisajísticos del entorno y se ajusta al Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (PECHT). La intervención se limitará a redistribuir los espacios interiores para su adecuación como hotel o alojamiento turístico singular, manteniendo el esquema estructural y la imagen exterior del inmueble.

Debido a las reducidas dimensiones de la parcela y a su ubicación en pleno Casco histórico, no es posible ejecutar físicamente las cesiones urbanísticas de suelo público. El promotor ha optado por monetizarlas, con una compensación de 13.631,47 euros que se ingresará en las arcas municipales.

A esta cantidad se suma la participación del 10% en el aprovechamiento urbanístico, calculada en 10.199,15 euros, conforme al informe de los Servicios de Planeamiento. En total, el Ayuntamiento de Toledo percibirá 23.830,62 euros por este PERI, una vez logre el visto bueno definitivo.