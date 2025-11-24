El Consorcio de Toledo llena de vida dos conventos con cuatro viviendas de alquiler

El Consorcio de Toledo ha lanzado un ambicioso proyecto para la rehabilitación de dos conventos históricos en el Casco Histórico de la ciudad, con el objetivo de crear cuatro viviendas en régimen de alquiler de larga duración. Con un presupuesto superior a los ... 260.000 euros, las obras afectarán a los conventos de los Carmelitas Descalzos y la Purísima Concepción (Capuchinas), catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta iniciativa representa una oportunidad para revitalizar estos emblemáticos edificios y ofrecer nuevas soluciones habitacionales, especialmente dirigidas a jóvenes interesados en alquilar a largo plazo.

El jueves pasado, los proyectos fueron publicados para licitación, y las empresas tienen hasta el 17 de diciembre para presentar sus propuestas. Estos proyectos, que combinan la restauración de espacios patrimoniales con la creación de viviendas modernas, abren una puerta a la conservación del patrimonio histórico de Toledo mientras se dan nuevas oportunidades residenciales en el corazón de la ciudad.

El gerente de la Institución, Jesús Corroto, destacó que «con estas licitaciones, el Casco Histórico de la ciudad da un paso importante en la recuperación de espacios que, con un gran valor patrimonial, ofrecen nuevas oportunidades residenciales, especialmente para nuestros jóvenes».

En el caso del convento de los Carmelitas Descalzos, el proyecto se centrará en la rehabilitación de la segunda planta del edificio, que abarca 129 m². Con una inversión superior a los 131.000 euros, se creará un acceso independiente desde la calle para separar las viviendas del área religiosa. La intervención incluye la restauración de los paramentos existentes y la instalación de un sistema de aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria. Las viviendas, de 42,25 m² y 37,60 m², estarán equipadas con modernos sistemas de confort térmico y ventilación.

Noticia Relacionada Las Comendadoras de Santiago de Toledo ofrecen comidas a grupos para mejorar la economía del convento Carlos Martín-Fuertes Las religiosas abren un servicio de menús para grupos de entre 20 y 70 personas con el fin de apoyar la economía del convento. El precio oscila entre 20 y 25 euros por persona

El proyecto en el convento de la Purísima Concepción, cuyo presupuesto ronda los 130.000 euros, se centrará en la rehabilitación parcial de la Casa Sacerdotal, un edificio histórico de finales del siglo XVI. Esta intervención permitirá la creación de dos viviendas, una de un dormitorio y otra de dos, con superficies de 41,89 m² y 60,79 m², respectivamente. Además, se mejorarán las condiciones de las zonas comunes, como el zaguán, la escalera y los corredores. La restauración buscará un equilibrio entre confort y preservación del carácter patrimonial del edificio. Este convento es uno de los más desconocidos y ricos de la ciudad, y se encuentra completamente vacío desde hace seis años. Las madres capuchinas cerraron las puertas de su convento en 2006 y abandonaron la ciudad. Desde esa fecha el patrimonio atesorado durante siglos permaneció bajo la custodia de las carmelitas descalzas de Grajal de Campos (León), que en julio de 2019, también se marcharon para instalarse en el convento de las Carmelitas, cercano a la puerta del Cambrón. Todo lo contrario ocurre en el convento de los carmelitas.. Situado en la plaza que lleva su nombre, cerca de Alfileritos, en plena zona de Cobertizos, este monasterio mantiene su actividad y cuenta, además, con una hospedería, su Casa de Espiritualidad.

Ambos proyectos tienen como objetivo transformar estos espacios en viviendas funcionales, adaptadas a las normativas actuales, pero sin perder la esencia de sus características históricas. El plazo de ejecución de las obras en el convento de los Carmelitas Descalzos se estima en seis meses, mientras que el de la Purísima Concepción será de ocho meses.

En una entrevista con ABC , Jesús Corroto adelantaba el pasado verano la intención del institución de poner en marcha este proyecto y valoró que «con nuestra ayuda ofrecemos vivienda de alquiler y, a cambio, los conventos obtienen ingresos para su mantenimiento, pero el edificio sigue siendo de la orden religiosa; matamos dos pájaros de un tiro». Por un lado, «ayudamos a las órdenes religiosas a para que puedan subsistir y, a la vez, ofrecemos vivienda para jóvenes y no turística; las órdenes religiosas necesitan un mantenimiento y una estabilidad económica y cumplimos también posibilitando que edificios que están abandonados puedan ser para jóvenes de la ciudad, que puedan tener un alquiler asequible mientras que la orden religiosa puede mantener su patrimonio vivo y obtener un ingreso económico».

Con estos proyectos, el Consorcio de Toledo no solo busca preservar el valioso patrimonio arquitectónico de la ciudad, sino también proporcionar nuevas opciones residenciales en el centro histórico, un área muy demandada para aquellos que buscan vivir en el corazón de la ciudad mientras disfrutan de su rica herencia cultural.