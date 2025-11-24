Suscribete a
El Consorcio de Toledo llena de vida dos conventos con cuatro viviendas de alquiler

El jueves salieron a licitación los proyectos para las obras en las Capuchinas y en el monasterio de los padres Carmelitas que van a rehabilitar estancias para uso residencial de larga duración

Dos conventos de Toledo convertirán varias dependencias en pisos de alquiler para jóvenes

Las Capuchinas y los carmelitas tendrán viviendas para alquilares de larga duración
Las Capuchinas y los carmelitas tendrán viviendas para alquilares de larga duración ABC
Valle Sánchez

TOLEDO

El Consorcio de Toledo ha lanzado un ambicioso proyecto para la rehabilitación de dos conventos históricos en el Casco Histórico de la ciudad, con el objetivo de crear cuatro viviendas en régimen de alquiler de larga duración. Con un presupuesto superior a los ... 260.000 euros, las obras afectarán a los conventos de los Carmelitas Descalzos y la Purísima Concepción (Capuchinas), catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta iniciativa representa una oportunidad para revitalizar estos emblemáticos edificios y ofrecer nuevas soluciones habitacionales, especialmente dirigidas a jóvenes interesados en alquilar a largo plazo.

