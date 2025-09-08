El Consejo de Participación del Casco Histórico de Toledo aprueba poner en marcha un grupo 'apolítico' en defensa del Tajo

La asociación de vecinos 'La Cava' ha logrado este lunes que el Consejo de Participación del Casco Histórico diera luz verde a su propuesta para crear un grupo 'apolítico' sobre el río Tajo, una idea con la que su portavoz vecinal, Carlos Gutiérrez, pretende unir a todas las asociaciones y grupos políticos, junto con la Cátedra del Tajo, para luchar por la depuración de aguas y lugar por un río limpio, «algo con lo que todos los toledanos estamos de acuerdo, al margen de las ideologías». Aunque reconoció que, en estos momentos políticos, la medida puede parecer «ingenua», hizo un llamamiento a la unidad.

La propuesta ha recibido el apoyo del concejal del río Tajo y presidente del Consejo, Rubén Lozano, -que defendió la política de vertidos cero del Ayuntamiento- y ha sido respaldada por el resto de grupos, aunque el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, se ha mostrado escéptico ya que ve «incompatible» llegar a acuerdos con partidos, como Vox, que «no quiere acabar con el trasvase». «Estamos en las antípodas», ha dicho. Desde Vox, su portavoz Juan Marín ha lamentado que estas palabras de Fernández y ha aclarado que su grupo también desea un «río limpio», aunque defiende un Plan Hidrológico Nacional que venga a solucionar el problema del agua en Toledo.