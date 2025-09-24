El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha aboga por una estrategia común entre regiones para lograr «agresiones cero» a los sanitarios

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha defendido la necesidad de crear sinergias entre todas las comunidades autónomas para combatir el incremento de agresiones a profesionales sanitarios registrado en los últimos meses.

Fernández se ha pronunciado tras el acuerdo alcanzado entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y los colegios de médicos de la región para impulsar nuevas medidas de protección. «Les hemos dicho a los colegios profesionales que estamos juntos en esto para conseguir la agresión cero. Hemos puesto todos los medios que tenemos a nuestro alcance», ha afirmado el consejero, quien destacó la implantación de dispositivos de alarma individuales y 'botones de pánico' como ejemplo de las mejoras recientes.

Entre las actuaciones acordadas figura la consideración del personal facultativo como autoridad a efectos administrativos, así como la creación de la figura del director de Seguridad del Sescam, que coordinará las políticas de prevención y protección. También se prevé reforzar la seguridad con cámaras en espacios comunes, presencia de vigilancia privada en puntos conflictivos, la implantación de pulseras de alarma y botones de pánico en consultas y el fomento del uso de aplicaciones como AlertCops.

Fernández ha subrayado que la prioridad es la unidad entre instituciones, profesionales y ciudadanía, pero también entre regiones: «Estamos abiertos a nuevas ideas porque lo que necesitamos es estar unidos para que las agresiones cero sean una realidad. Estamos intentando hacer sinergias entre comunidades autónomas para conseguir una unión de toda España».

Con este acuerdo, Castilla-La Mancha se suma a la estrategia nacional que busca reforzar la protección de los sanitarios y garantizar un entorno de trabajo seguro en los centros de salud y hospitales.