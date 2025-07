«La Consejería de Educación no nos permite seguir estudiando ruso»

Somos ya cincuenta alumnos los que nos hemos inscrito para comenzar o continuar estudiando ruso en la Escuela Oficial de Idiomas de Toledo. Todos tenemos distintas motivaciones y todos íbamos a la escuela a estudiar este idioma, que se lleva ofertando de manera no oficial desde 2021–22.

Decimos «íbamos» en pasado porque la Consejería de Educación ya no permitirá que continuemos estudiándolo el próximo curso. Nos preguntamos qué ha cambiado este año para que desde el servicio de Plurilingüismo se nos deniegue seguir estudiando y nos quedemos en la calle. Hemos venido a clase siempre o casi siempre, hemos estudiado ruso como otro idioma con la finalidad de que exista unos criterios de calidad que permitieran implantarlo de manera oficial y así poder certificar oficialmente el nivel.

Hemos dado todo de nosotros. De hecho, hemos tenido que ponernos casi todos los años en contacto con el servicio de Plurilingüismo para acabar con la incertidumbre de si podríamos o no podríamos continuar. ¿Por qué se empeña la Consejería en acabar con lo que funciona en lo que a idiomas en las EEOOII se refiere? ¿Dónde vamos a estudiar ahora ruso?

Muchas personas no se pueden trasladar a otras comunidades o no pueden pagar unas tasas mes a mes para estudiar en academias privadas. Además, el ruso en Toledo no se oferta en otros sitios. ¿De verdad no se fomenta la comunicación con tantos y tantos hablantes de este idioma que no solamente vienen de Rusia sino de Ucrania, Kazajistán u otros vecinos europeos como Estonia, Letonia y Lituania, donde más del 50% de la población es rusoparlante?

¿Qué está pasando en la Consejería de Educación para que se nos niegue el derecho a seguir estudiando si hay recursos humanos y materiales para hacerlo? ¿Qué alternativa nos ofrecen ahora, cuando hemos estado cuatro años estudiando? ¿Qué respeto muestran desde la Consejería al esfuerzo realizado durante años? ¿Hemos estado perdiendo el tiempo y haciéndonos ilusiones? ¿Cuándo van a implantar oficialmente el idioma? Señores, respeten nuestro esfuerzo, inviertan en la región, inviertan en nuestra ciudad y lo demás déjennoslo a nosotros.