Los conductores de Unauto logran una alternativa provisional para poder ir al baño

El problema de la utilización de aseos durante la jornada de trabajo por los conductores de los autobuses urbanos continúa sin solucionarse a pesar de que la semana pasada se reunieron los representantes sindicales y de la Concejalía de Planeamiento Urbanístico. De momento han aceptado una solución que no es definitiva.

Recordemos que el problema se ciñe a los conductores de las líneas que no pasan o dan la vuelta por el Polígono. Allí si hay una caseta desde hace muchos años y no tienen problemas. La problemática surge sobre todo para los que conducen en las líneas que utilizan como cabecera o regreso Zocodover, que son bastantes. Hasta ahora utilizaban los aseos de un garaje frente a la estatua de El Alcázar, pero la propiedad les ha negado el uso argumentando que lo utilizan muchas personas que no son los conductores como los del trenecito y de otras empresas o viajeros por libre. Por ello pide 1.500 euros mensuales por su utilización, según nos dice a ABC una conductora, «a pesar de que estaban muy sucios».

Unauto está dispuesto a pagar una cantidad por utilizar el primer garaje citado, pero no los 1.500 mensuales solicitados. Actualmente la empresa tiene una plantilla de poco más de un centenar de conductores de los que una cuarta parte son mujeres.

Ahora han conseguido que con carácter gratuito puedan utilizar los aseos del garaje «Alcázar», algo más arriba.

Los conductores también manifiestan que en algunas líneas como la 3 que cubre Zocodover-Valparaíso-La Legua, han experimentado un incremento notable de viajeros y si antes les daba tiempo a ir al aseo, ahora casi nunca, pues al tener más usuarios la línea y tardar más tiempo en las paradas recogiendo gente enlazan un viaje con otro y no les da ni tiempo. En el mismo sentido concluyen «que en la línea 92 Toledo-Polígono se acercan también a los servicios del supermercado Día«. Así, se les van cinco minutos que luego acumulan de retraso los viajes.

El problema según parece está atascado por la negativa de Patrimonio de instalar una cabina para el uso de los conductores. Cabe recordar que al final de año concluye el contrato de Unauto con el Ayuntamiento para la prestación del servicio de autobuses urbanos.