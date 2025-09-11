Concierto de Ethnos Atramo este sábado en el Museo de los Concilios por la Noche del Patrimonio de Toledo

Este sábado, 13 de septiembre, Ethnos Atramoofrecerá un concierto en el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda de Toledo, incluido en la programación cultural organizado por el Ayuntamiento de la capital regional con motivo de la Noche del Patrimonio 2025, que se celebrará de manera simultánea en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad españolas declaradas por la Unesco.

El dúo de música electroacústica tradicional ofrecerá dos sesiones (a las 21 h. y a las 22 h.) y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

Ethnos Atramo es el personal viaje de dos músicos buscando el equilibrio entre lo antiguo y lo contemporáneo. Pepa G. Lillo, cantante y percusionista, aporta la esencia andalusí (occidental y oriental), la raíz europea (sacra y pagana) y la herencia hebrea (sefardí, ashkenazí y judeoyemenita); Gabriel Navalón, compositor y teclista, es pionero en la renovación de la música antigua y tradicional utilizando sonidos de síntesis y secuencias electrónicas.

Noticia Relacionada Llega una nueva noche del Patrimonio en Toledo: Djs en la Judería, telescopios, música en la calle y visita a las claverías de la catedral Valle Sánchez Los monumentos más emblemáticos de la ciudad abrirán sus puertas este sábado 13 de septiembre en horarios extraordinarios y de forma gratuita con cientos de actividades culturales de acceso libre y propuestas que fusionan el patrimonio con las artes escénicas y la participación ciudadana

Ambos fundan Ethnos Atramo en 2008 con la intención de crear una original propuesta sonora que hermane tradición con vanguardia y establezca puentes entre los latidos del pasado y del presente; con este propósito llevan más de 15 años actuando en emblemáticos escenarios y prestigiosos festivales nacionales e internacionales ofreciendo fascinantes programas de concierto que invitan al oyente a dejarse llevar por el duende de los sonidos sin tiempo ni fronteras.