La Concejalía de Educación invertirá 15.000 en euros en árboles y bancos para los colegios de Toledo

En la vuelta al cole, el concejal de Educación, Daniel Morcillo, ha visitado este martes el colegio público 'La Candelaria', en el barrio toledano de Azucaica, un centro que fue uno de los seis en los que el Ayuntamiento instaló toldos en el patio para aliviar el calor, una medida que concluirá este mes de septiembre con la colocación de telas similares en los otros tres que las reclamaron, el Rosa Parks, el Gómez Manrique y el Garcilaso de la Vega.

Acompañado por el director, Jesús Sánchez de Gracia, con quien ha recorrido las instalaciones para dar la bienvenida a los 229 alumnos que este lunes estrenaron el nuevo curso escolar, el concejal ha anunciado que su departamento invertirá 15.000 euros este curso para plantar árboles y colocar bancos en los patios de los colegios de Toledo, «en respuesta a una demanda constante de los docentes y padres de alumnos con los que he tenido la oportunidad de entrevistarme durante la presente legislatura».

El titular de Educación ha destacado la preocupación del Ayuntamiento por mejorar los 16 colegios públicos de Toledo, «con una inversión, en apenas dos años, de 150.000 euros, cantidad que se ha destinado no sólo al mantenimiento de los centros, sino a atender otras necesidades que, a veces, excedían de nuestras competencias, pero que hemos considerado esenciales para mejorar la calidad de vida de nuestros niños y docentes en las aulas», como la instalación durante el pasado curso el colegio Fábrica de Armas contó con una pista de vóley playa. «Queremos seguir dando respuesta a las peticiones que nos trasladan padres y docentes, con quienes estamos en continua comunicación, y por eso creemos que es el momento de instalar mobiliario urbano en los patios y plantar árboles, demandas reiteradas en estos meses en los que hemos tenido que priorizar otras necesidades, en función del presupuesto de la Concejalía, pero que ahora estamos en disposición de afrontar», ha precisado el edil.

Proyectos para el nuevo curso

Por otro lado, Morcillo ha informado que el primer Consejo Escolar del nuevo curso será el 25 de septiembre, previa convocatoria oficial, con un orden del día que incluirá, entre otros asuntos, la presentación del III Plan de la Infancia, además de las bases del 'Toledo Educa'. Precisamente, el concejal se ha mostrado orgulloso del desarrollo del «programa estrella» de su departamento, que durante el curso pasado llegó a movilizar a unos 20.000 participantes, con un total de 599 talleres, «lo que consolida a 'Toledo Educa' como una herramienta clave de formación, aprendizajes y ocio, destinada no sólo a alumnos, sino a padres y docentes».

«Antes de que acabe el curso quedará aprobada la ordenanza de Absentismo Escolar, que entrará en vigor en el 2026/27», ha señalado Morcillo, quien se ha referido, entre sus proyectos, a la convocatoria del III Torneo de Puzles, la segunda edición del campeonato de Ajedrez y otras iniciativas «que unen a los escolares en fechas señaladas», como la celebración de la Constitución Española o el Día de Europa, sin olvidar el Concurso de Villancicos, que se amplía a dos días «para dar respuesta a la gran demanda de los colegios de la ciudad».

Tras el éxito del primer congreso, la Concejalía de Morcillo trabaja en la organización del II Congreso de Educación, que se centrará en la salud mental. y también está muy avanzada la creación del Centro de Estudios Toledanos, una apuesta que pretende acercar a las personas interesadas a la historia, la cultura y la identidad propia «de una gran ciudad como la nuestra».

Con relación a otros centros municipales que dependen de su departamento, ha destacado que la Escuela de Idiomas, que comenzará sus clases en octubre, ya dispondrá este curso de un profesor más en su sede del Polígono, «lo que permitirá que aumente a mil el número de estudiantes, con una respuesta cercana al cien por cien a quienes han solicitado beca».

Unos 500 alumnos acudirán a clases en la Escuela de Música 'Diego Ortiz', mientras que las bibliotecas municipales ya se han adaptado al horario de tarde, coincidiendo con el comienzo del curso escolar.

«Nuestra intención es seguir trabajando por la educación en Toledo, con un diálogo directo y constante con la comunidad educativa, respondiendo a sus demandas, escuchando y dando respuestas a todos esas cuestiones que nos preocupan a los padres en una sociedad tan compleja, y, a la vez, tan ilusionante como la actual», ha concluido Morcillo.

