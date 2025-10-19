De concejala a influencer: Marta Medina conquista en Toledo las redes sociales

Quién le iba a decir a Marta Medina que a sus cincuenta y tantos ya pasados iba a convertirse en influencer con todas las de la ley. En plena forma y con la madurez que otorga el paso de los años, esta toledana ... concita tal interés y admiración entre el público de todas las generaciones que son muchos los que se han fijado en ella para apoyar sus campañas promocionales en las redes sociales.

En las últimas semanas Marta Medina ha protagonizado dos vídeos virales que acumulan miles de reproducciones y reacciones, con comentarios llenos de cariño, el mismo que ella regala allá por donde va. Y es que cada proyecto que lleva su firma es éxito asegurado.

Estos días la hemos visto con gafas de sol y una gran pamela paseando por la calle Cadenas. En este vídeo, la concejala del PSOE que durante cuatro años fue la responsable municipal de Parques y Jardines, y que hoy continúa en esta formación política como edil de la oposición, promociona una boutique, cómo no, de unas amigas, porque ¿a quién no conoce Marta Medina? O mejor dicho, ¿quién no conoce a Marta?

«Vamos chicas, que no tengo tiempo, ¿qué me pongo?». Así comienza este 'reel' o vídeo en formato vertical en el que la influencer y sus amigas se prueban una serie de modelos antes de ir al gimnasio. Porque el vídeo es un dos por uno: moda y deporte.

Con sus zapatillas deportivas, Marta Medina se atreve con una sesión de 'Bungee Fitness & Dance', un deporte revolucionario inspirado en técnicas circenses en el que los participantes se cuelgan a través de un arnés en una cuerda elástica y realizan ejercicios.

Marta Medina, ¿candidata a la Alcaldía?

Y así, lanzándose al aire como Peter Pan, Marta se abre hueco en las redes sociales, en las que ha ampliado su presencia cuando tan sólo resta un año y medio para las elecciones municipales. El runrún en las calles de Toledo es cada vez mayor y la pregunta más que recurrente: «¿Se lanzará Marta Medina como candidata de algún partido político a la Alcaldía? ¿Se presentará por una agrupación de electorales al margen de las formaciones tradicionales?».

Dice el refranero popular que «cuando el río suena, agua lleva», aunque traducir este dicho en Toledo con un río Tajo esquilmado no es el mejor ejemplo. De Marta Medina se habla y se comenta, y no sólo en los mentideros políticos de la capital regional.

Sus enemigos políticos, porque 'haberlas haylas', incluso han activado las notificaciones para seguir el minuto a minuto de la actividad de Marta en redes sociales, no quieren perderse los pasos de la influencer toledana que no solo ha intensificado su actividad en redes, sino que su presencia en los actos sociales, culturales y políticos de la ciudad y de la provincia es cada vez mayor. Porque así es ella, entregada por convicción.

Si hay una certeza sobre la concejala, a la par que funcionaria y relaciones públicas, es que cuenta con el cariño de la ciudad, porque Marta Medina es, ante todo, bondad. Y ya saben, el que siembra, recoge.