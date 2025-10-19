Suscribete a
De concejala a influencer: Marta Medina conquista en Toledo las redes sociales

Carismática como ninguna, la concejala amplía su presencia en redes sociales y el runrún en las calles toledanas no es otro que su posible salto a la Alcaldía: «¿Será Marta Medina candidata?»

J. Guayerbas

Toledo

Quién le iba a decir a Marta Medina que a sus cincuenta y tantos ya pasados iba a convertirse en influencer con todas las de la ley. En plena forma y con la madurez que otorga el paso de los años, esta toledana ... concita tal interés y admiración entre el público de todas las generaciones que son muchos los que se han fijado en ella para apoyar sus campañas promocionales en las redes sociales.

