El concejal de Turismo vuelve de China satisfecho con los acuerdos alcanzados: mostrará Toledo a los turoperadores

El concejal de Turismo, José Manuel Velasco, ha sido el primero en regresar a Toledo de la misión comercial que se ha desplazado en los últimos días a China para establecer lazos con representantes institucionales y empresas del sector, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades económicas y turísticas para la ciudad. El resto de la expedición, encabezada por el alcalde Carlos Velázquez, regresará mañana miércoles.

Recién llegado, casi sin pasar por su casa, el concejal ha presentado la Noche del Patrimonio antes de marcharse a Madrid para cumplir con sus obligaciones como diputado nacional en el Congreso. Ha asegurado venir muy satisfecho con las relaciones establecidas con los turoperadores chinos, a quienes se ha comprometido a mostrar la ciudad de Toledo.

El edil ha reiterado que esta visita al país asiático tiene la intención de promocionar la ciudad y «atraer turismo de calidad». «No podemos esperar que Toledo, por ser una ciudad bonita, se venda sola», ha afirmado sobre este viaje, que ha calificado como «muy importante», ya que se han reunido con casi 15 delegaciones chinas interesadas en Toledo y han mantenido encuentros no solo con empresarios turísticos de este mercado «efervescente», sino también con representantes de otros sectores.

Ayer mismo estuvieron en la feria de Xi'an, considerada la feria empresarial más importante de China, donde se ha mostrado un gran interés por España y, de manera particular, por Toledo. «Habrá que ver cómo se materializa, pero para nosotros lo fundamental era responder a todas estas invitaciones y peticiones, conscientes de la relevancia del mercado chino, tanto desde el punto de vista turístico como empresarial», ha subrayado.

El concejal ha señalado que «ha merecido la pena» la visita, en la que han recorrido dos provincias, una con 46 millones de habitantes y otra con 58, más población cada una de ellas que toda España. «Estamos en un momento social, histórico y cultural en el que, en el contexto de la globalización, todo el mundo tiene que poner en valor lo que tiene, lo que puede hacer y lo que puede aportar y mostrar al mundo. China es un mercado emergente, como otros muchos, y hemos respondido a una invitación», ha concluido.

