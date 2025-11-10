Suscribete a
Comienzan las obras de la nueva residencia universitaria 'San Eugenio' en Toledo

Situada, entre el hotel Eurostars y el tanatorio, ofrecerá 68 plazas para estudiantes con modernas instalaciones y zonas comunes

¿Cuáles son los precios de las residencias universitarias? En Madrid y Barcelona las más caras superan los 1.500 euros

Ya han comenzado los trabajos para levantar la nueva residencia de estudiantes
Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una vez resueltos los trámites administrativos, la empresa Inmoresidencias CLM ha iniciado las obras de la nueva residencia universitaria 'San Eugenio', un proyecto que dotará a Toledo de 68 nuevas plazas destinadas a estudiantes. La construcción se está llevando a cabo en el Paseo de ... San Eugenio, número 33, en un terreno situado entre el hotel Eurostars y el tanatorio, muy próximo al Parque Forestal y al cementerio de la ciudad.

