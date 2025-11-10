Comienzan las obras de la nueva residencia universitaria 'San Eugenio' en Toledo

Una vez resueltos los trámites administrativos, la empresa Inmoresidencias CLM ha iniciado las obras de la nueva residencia universitaria 'San Eugenio', un proyecto que dotará a Toledo de 68 nuevas plazas destinadas a estudiantes. La construcción se está llevando a cabo en el Paseo de ... San Eugenio, número 33, en un terreno situado entre el hotel Eurostars y el tanatorio, muy próximo al Parque Forestal y al cementerio de la ciudad.

La ejecución de los trabajos ha sido adjudicada a la empresa Gracia Castejón, de Alcázar de San Juan. La zona ya se encuentra vallada y se han iniciado las labores de cimentación del edificio.

El inmueble contará con habitaciones individuales y diversas zonas comunes, como gimnasio, lavandería, biblioteca, salón de actos, centro coworking, comedor y salas polivalentes. Además, se habilitarán estudios compartidos, una opción cada vez más demandada entre los jóvenes universitarios: dos habitaciones individuales con baño y cocina comunes, amuebladas con un estilo moderno y con iluminación ambiental.

El proyecto actual fue modificado en enero tras una primera versión presentada en abril del año anterior, que contemplaba solo 50 habitaciones. Con una superficie de 1.100 metros cuadrados, la parcela ha sido durante años un aparcamiento improvisado muy utilizado por conductores, en una zona en la que también se encuentran los institutos El Greco y Azarquiel.

La residencia se ubica a pocos minutos a pie de la Escuela de Arquitectura —en el edificio Toletum—, y a más de media hora de las demás sedes universitarias, como el campus de la Fábrica de Armas o el edificio San Pedro Mártir, que acogen distintas facultades de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Actualmente, Toledo cuenta con tres residencias universitarias privadas —el Instituto Secular Cruzadas de Santa María, la María Inmaculada y la Mayol (en el colegio de la urbanización San Bernardo)—, además de tres públicas: el Colegio Mayor Gregorio Marañón (propiedad de la UCLM), la residencia de la Diputación de Toledo y la Francisco Tomás y Valiente, dependiente de la Junta de Castilla-La Mancha.

A estas instalaciones se sumará próximamente otra residencia en el barrio de Palomarejos, en la antigua Escuela de Enfermería, cuyo edificio el Ayuntamiento de Toledo va a adquirir a la Tesorería General de la Seguridad Social. El alcalde, Carlos Velázquez, ha confirmado la firma del oficio para avanzar en la enajenación del inmueble y poder habilitarlo como nueva residencia universitaria antes de que finalice el año.

En total, el campus de Toledo —incluyendo Talavera de la Reina— acoge más de 7.000 estudiantes, una cifra que refleja la necesidad creciente de alojamiento universitario en la capital regional.