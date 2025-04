'La comedia de los errores': un verdadero disparate teatral

Desde que Jesús Cimarro dirige el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, muchas obras producidas por su compañía Pentación y estrenadas en el famoso teatro emeritense luego giran por España. La comedia de los errores, de Willliam Shakespeare, es una de ellas. Es un teatro para la masa, un divertimento o un disparate escénico que maximiza espectadores en un mundo en que el éxito se mide más por lo comercial que por otras razones más profundas.

Estamos aquí ante una comedia shakespeariana que casi podríamos llamar de enredo y final feliz. La obra narra la historia de dos pares de gemelos idénticos separados al nacer: Antífolo de Éfeso y Antífolo de Siracusa, junto con sus sirvientes, Dromio de Éfeso y Dromio de Siracusa. Sin saber de la existencia del otro, ambos pares de hermanos se encuentran en la misma ciudad, Éfeso, desencadenando una serie de cómicos malentendidos, confusiones y casos de identidad equivocada. De esta forma se llega a situaciones absurdas y cómicas, desde enredos amorosos hasta arrestos injustos. Al final, las identidades verdaderas de los gemelos se revelan, y las familias se reúnen felices, trayendo un cierre jubiloso a esta divertida confusión.

En la versión de Albert Boronat, dirigida por Andrés Lima, según nos cuenta este último, Antífolo y Dromio de Siracusa, amo y criado, llegan a la ciudad de Éfeso en busca de sus respectivos hermanos gemelos. El padre de ambas parejas también llega a la misma ciudad, siendo detenido por extranjero sin papeles nada más pisar puerto, y condenado a muerte. Sólo encontrando a sus hijos podrá salvarse. Por su parte, Antífolo y Dromio de Éfeso viven en la ciudad y son confundidos con sus hermanos siracusianos. Luciana y Adriana, pareja de estos últimos, son las primeras en confundir a sus maridos con sus hermanos. A partir de aquí errores con antiguos deudores, joyas en manos equivocadas, deudas no saldadas, van endemoniando a nuestros personajes hasta el punto de necesitar a un exorcista. Todo se enredará más y más, error sobre error, hasta la aparición de una 'madre abadesa' que ni es monja ni es virgen. Entonces es cuando el desastre se convierte en una fiesta. Y todo el jaleo se desarrolla en el contexto de una Éfeso en la que abundan fulleros, magos capaces de engañar el ojo, oscuros hechiceros que trastornan el juicio, brujas asesinas que deforman el cuerpo, truhanes disfrazados de charlatanes y pecadores libertinos.

La obra da para un juego teatral extraordinario, de eso que hace al público estar pendiente de cada detalle para lograr seguir el hilo de una historia interminable llena de las trampas propias del ingenioso enredo al que nos lleva el autor.

Todo lo escrito anteriormente viene a ser la teoría sobre el texto origen. Sin embargo, Boronat con su versión y Lima con su dramaturgia realizan un tan libre acercamiento al texto del bardo inglés, que nos presenta un espectáculo con gracia y con graciosos, un divertimento que hace feliz al público masivo que sonríe y aplaude el humor dicharachero, los errores, los tics de cualquier tipo, las confusiones y lo que se tercie. Lo aplauden en masa porque es un divertimento, un disparate (lo dice un actor al final) para entretener con la vertiginosa farfulla en la que se convierte el espectáculo. Por supuesto que de Shakespeare no se acuerda nadie ya desde el mismo momento en el que la obra comienza con un precioso sirtaki. Si bien es casi imposible seguir el hilo con ese trabajo a cien revoluciones por minuto y con los sucesivos cambios de personajes que llevan a cabo los actores, la gente le ve la gracia y se entusiasma con ese humor del disparate, que, como casi todo el humor, tiene su base en el cambio de universo del discurso. Es evidente que la trama es un ovillo con muchos hilos para confundirse, tanto por parte de la dramaturgia que enreda a los actores, en la que ninguno atina a saber de quién es marido, de quién es mujer o de quién es criado, como en la percepción del espectador; hay un momento en el que ya te da todo igual, pues no hay manera de enhebrar la aguja para coser el contenido. Si acaso, en esta dramaturgia desaforada y populista, bien hilada para un espectáculo de masas, quizá haya que resaltar los respiros que introducen alguna que otra reflexión sobre el universo teatral, ya sea el teatro en sí o las personas que le dan vida, o sobre la verdad y la falsedad. Quizá en ese mundo de falsedades la verdad se tome como una falsedad más, pero no estamos ante una moralina, sino ante un puro entretenimiento en el que todo va deprisa, deprisa.

Evidentemente Cimarro y Lima saben bien que el entramado teatral de éxito de público se sustenta en la elección de un elenco que llegue a la gente, que tenga vis cómica o de lo que sea, pero que salte la barrera del escenario y se adentre como flecha dorada de Eros en el corazón de los espectadores. Y es el grupo que forman Pepón Nieto, Fernando Soto, Rulo Pardo, Santiago Molero, Avelino Piedad y Esteban Garrido quienes muestran la destreza actoral fundamental para interpretar con precisión los múltiples malentendidos y su complejidad, y además lo hacen con simpatía y con una celeridad digna del mejor esprint final de una etapa ciclista plana. Además, la puesta en escena incorpora movimientos rápidos, entradas y salidas coreografiadas y un ritmo acelerado para mantener la tensión y el caos que se deriva de las identidades equivocadas. Interpretar el caos potenciando las situaciones absurdas y cómicas, haciendo más delirante la obra y que el público se mantenga en estado de hilaridad general y con la sonrisa y el aplauso intermitentes es sin duda un éxito de los actores. Destacar a unos sobre otros sería más una cuestión de gustos que de justicia en esta representación tan coral y con tanto entrecruzamiento de personajes y la consiguiente multiplicación de los seis actores para enfundarse en varios papeles cada uno en las diversas escenas del disparate.

El director Andrés Lima desde luego que ha hecho un buen trabajo para mover a los actores a ese ritmo e integrar ese todo en el que hay gemelos de un mismo padre que no se conocen, criados y criadas, cocineras, putas, abadesas de dudosa religión, gentes y agentes (se juega con las palabras), duques, exorcistas, verdugos, comerciantes, toda gama de tipos que tienen que ser interpretados y medianamente reconocibles. Que todo funcione con precisión incluyendo esos continuos gags o sketches de peleas y golpes dignos del cine cómico de Buster Keaton o Chaplin también es arte y parte del director.

La escenografía, solo con una especie de jaima con cortinillas, que bien puede ser palacio, puticlub o convento, es un elemento inamovible que sirve para mostrar o esconder actores o para simular los distintos lugares que se relacionan con el contenido de cada acción en las diversas escenas. El vestuario imaginativo también es un logro para matizar aspectos y situaciones en esta función.

Este espectáculo, La Comedia de los errores, de Pentación/Cimarro/Lima lo mismo tiene poco de Shakespeare, pero sí logra ser una diversión de principio a fin, en la que se disuelven hasta perderse los atisbos de reflexión que pueden hacerse. El disparate es el éxito. Y el público toledano, que puso el cartel de no hay billetes en las 900 localidades del auditorio del Palacio de Congresos El Greco, sobre todo el que busca la comicidad y la risa fácil, así lo reconoció con su entusiasmo, con sus aplausos a tiempo y a destiempo y con sus risas de principio a fin del espectáculo.

Obra: La comedia de los errores. Autor: William Shakespeare. Versión:. Albert Boronat. Dirección: Andrés Lima. Intérpretes: Pepón Nieto, Fernando Soto, Rulo Pardo, Santiago Molero, Avelino Piedad y Esteban Garrido. Escenografía: Beatriz San Juan. Iluminación: Pedro Yagüe. Vestuario: Paola Torres. Espacio sonoro: Sergio Sánchez Bou. Producción: Pentación. Escenario: Palacio de Congresos El Greco.