El colegio San Lucas y María de Toledo busca voluntariado para mantener viva su comunidad de aprendizaje

El único centro público del Casco histórico impulsa un modelo educativo basado en la cooperación entre docentes, familias y vecinos

Colegio San Lucas y María: 40 años formando a los futuros ciudadanos del Casco de Toledo

El Centro de Educación de Infantil y Primaria San Lucas y María, el único colegio público del Casco histórico de Toledo
Toledo

El Centro de Educación de Infantil y Primaria San Lucas y María, el único colegio público del Casco histórico de Toledo, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para incorporar nuevas personas voluntarias que permitan sostener su proyecto de comunidad de aprendizaje, ... una iniciativa que desarrolla desde hace años y que ha transformado la vida del centro y del barrio.

