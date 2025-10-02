Suscribete a
El Colegio de Médicos de Toledo apoya la huelga general de este viernes convocada por la CESM

Tras analizar el estado de las negociaciones y el impacto del nuevo Estatuto Marco, el organismo colegial ha adoptado esta decisión

Más de 4.000 médicos de la región están llamados este viernes a la huelga para exigir condiciones «dignas»

El presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Raul Calvoi, en rueda de prensa ABC

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COMT) ha manifestado este jueves su respaldo a la huelga médica convocada para este viernes, 3 de octubre, en protesta contra el borrador del nuevo Estatuto Marco, que define las condiciones laborales y profesionales de los ... médicos en España.

