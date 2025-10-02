El Colegio de Médicos de Toledo apoya la huelga general de este viernes convocada por la CESM

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COMT) ha manifestado este jueves su respaldo a la huelga médica convocada para este viernes, 3 de octubre, en protesta contra el borrador del nuevo Estatuto Marco, que define las condiciones laborales y profesionales de los ... médicos en España.

La manifestación de apoyo a la convocatoria llega tras la celebración, este miércoles, de una jornada informativa en la sede del Colegio, en la que, tras analizar el estado de las negociaciones y el impacto del nuevo Estatuto Marco, se concluyó el compromiso explícito del COMT con la huelga del 3 de octubre.

El encuentro estuvo encabezado por los doctores Raúl Calvo y Eva García, presidente y secretaria general del COMT, junto con el doctor Jorge Curiel López de Arcaute, presidente de CESM Castilla-La Mancha, en calidad de representante de los sindicatos convocantes.

Curiel trasladaba la exigencia de «los mismos derechos que otros profesionales sanitarios, ya que los médicos somos los únicos sin un límite semanal de horas, con jornadas obligatorias que exceden la jornada ordinaria y con retribuciones inferiores que no computan en la jubilación«.

Los representantes alertaron que la ausencia de acuerdos está comprometiendo la calidad asistencial y fomentando el éxodo de jóvenes profesionales hacia el extranjero, además del riesgo de una medicina pública debilitada ante el crecimiento del sector privado.

La jornada finalizó con un llamamiento a la unidad de los médicos y médicas y el compromiso explícito del COMT con la huelga del 3 de octubre, recalcando que «lo que está en juego será el nuevo marco que guiará el ejercicio profesional de la medicina en las próximas décadas», según concluía Raúl Calvo.