La Cofradía Internacional de Investigadores, con la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura

Un apoyo que se materializará en los próximos días con la firma de la adhesión oficial al proyecto

La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos se integra en el Consejo Social de la candidatura Toledo 2031

Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha participado este domingo en el cabildo de apertura del curso de la Cofradía Internacional de Investigadores, celebrado en la Sala Capitular del Ayuntamiento, donde ha expresado su gratitud por el apoyo de esta Cofradía a la ... candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en el año 2031.

