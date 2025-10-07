Cobisa (Toledo) refuerza su seguridad ciudadana con la incorporación de dos agentes de Policía Local

El municipio de Cobisa ha reforzado su compromiso con la seguridad ciudadana con la incorporación de dos nuevos agentes de Policía Local, Natalia Martín y Álvaro Rubio, que ya han comenzado a desempeñar sus funciones en el municipio. La llegada de estos agentes supone un ... avance importante en la mejora del bienestar y la tranquilidad de los vecinos y vecinas, al tiempo que consolida un servicio público esencial que contribuirá al orden, la convivencia y la protección del entorno urbano.

Desde el Ayuntamiento destacan que la puesta en marcha del cuerpo de Policía Local responde a una demanda vecinal ampliamente compartida, y representa un hito en materia de seguridad y bienestar para toda la ciudadanía.

Con este refuerzo, Cobisa contará con una mayor presencia preventiva en las calles, una respuesta más ágil ante incidencias y una mejor coordinación con otros cuerpos de seguridad en actuaciones conjuntas.

Un modelo de municipio seguro y moderno

La incorporación de los nuevos agentes marca un punto de inflexión en el modelo de municipio seguro, tranquilo y comprometido con la calidad de vida de sus habitantes. Esta medida se enmarca dentro de la estrategia municipal de modernización de los servicios públicos, basada en la cercanía, la eficiencia y la atención permanente a las necesidades ciudadanas.

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con una Cobisa más segura y cohesionada, en la que la labor de la Policía Local se desarrollará desde la proximidad, el respeto y la colaboración con los vecinos y vecinas.

«La seguridad es un eje prioritario de nuestra acción municipal», subrayan desde el Consistorio, «porque garantiza la convivencia, la tranquilidad y el desarrollo de un municipio que avanza con paso firme hacia el futuro».