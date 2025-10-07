Suscribete a
Cobisa (Toledo) refuerza su seguridad ciudadana con la incorporación de dos agentes de Policía Local

El Ayuntamiento da «un paso decisivo hacia un municipio más seguro, cercano y comprometido con el bienestar vecinal»

Dos nuevos agentes de Policía Local, Natalia Martín y Álvaro Rubio
ABC

TOLEDO

El municipio de Cobisa ha reforzado su compromiso con la seguridad ciudadana con la incorporación de dos nuevos agentes de Policía Local, Natalia Martín y Álvaro Rubio, que ya han comenzado a desempeñar sus funciones en el municipio. La llegada de estos agentes supone un ... avance importante en la mejora del bienestar y la tranquilidad de los vecinos y vecinas, al tiempo que consolida un servicio público esencial que contribuirá al orden, la convivencia y la protección del entorno urbano.

