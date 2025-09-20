«El clamor popular para ampliar el Museo de Santa Cruz de Toledo aprovechando el convento de Santa Fe es notorio»

Imagen cenital de una de las saleas del convento de Santa Fe que ahora ocupa la Colección Roberto Polo

La Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz, bajo la denominación Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, ha reclamado que no se hagan más «experimentos» en el edificio de Santa Fe de Toledo, tras la salida anunciada de la Colección Roberto Polo por la rescisión del convenio de colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha.

La asociación recuerda que la inauguración del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha, en 2019, se hizo «por todo lo alto, sin escatimar recursos que sí se recortaron a otros muchos espacios culturales de la región». Sin embargo, denuncian que las cifras de visitantes fueron «escasas» y no cumplieron con las expectativas que situaban la colección como una prolongación de la 'Milla de Oro de Madrid'.

El colectivo contrasta esta situación con la del propio Museo de Santa Cruz, que «ha seguido languideciendo y sobreviviendo a duras penas» pese a lo cual sus cifras de visitantes «no han parado de aumentar año tras año, siendo el museo más visitado de toda Castilla-La Mancha entre los de gestión regional».

El futuro del edificio de Santa Fe

Museo de Santa Cruz ¡Vivo! subraya que el inmueble de Santa Fe fue adquirido por el Ministerio de Cultura con el objetivo de ampliar la colección arqueológica del museo y que a principios del siglo XXI se llevó a cabo una reforma para abrir nuevos espacios expositivos. En sus instalaciones se han celebrado actividades culturales de diversa índole, incluidas conferencias en el salón de actos.

«El clamor popular por la necesaria ampliación del Museo de Santa Cruz para poder exponer sus ricos fondos y mostrar el patrimonio y la historia de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país es notorio», señala la asociación, que lamenta la falta de apoyo de instituciones locales y provinciales para defender ese proyecto.

En este sentido, consideran que el espacio de Santa Fe no debe seguir siendo utilizado para iniciativas que «se han demostrado fallidas» y reclaman que se atienda la necesidad de ampliar las colecciones permanentes del Museo de Santa Cruz. «La ciudad cuenta con numerosos edificios sin uso o abandonados que podrían destinarse a la exhibición de arte contemporáneo, sin cercenar a Santa Cruz este espacio tan necesario y único para la exposición de sus fondos», concluyen.