Las Ciudades Patrimonio acuerdan en Toledo ampliar a dos días la «Noche del Patrimonio»

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha celebrado este sábado su asamblea anual en la Sala Capitular de la Catedral de Toledo, once años después de la última reunión en la capital castellanomanchega. Durante la sesión, se ha aprobado convertir ... en dos jornadas la tradicional Noche del Patrimonio, que a partir de ahora pasará a denominarse Las Noches del Patrimonio, una propuesta que ha realizado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

El acuerdo, respaldado por unanimidad de las quince ciudades que integran el grupo, permitirá que la cita cultural, que cada septiembre abre al público los monumentos y espacios patrimoniales con una variada programación artística, se extienda no solo al sábado, sino también a la noche previa del viernes.

El presidente del Grupo y alcalde de Segovia, José Mazarías, explicó que la decisión responde al creciente éxito de esta iniciativa: «Queremos dar la oportunidad a miles de ciudadanos que hasta ahora no podían disfrutar plenamente de toda la oferta cultural. Nos parecía que estábamos en deuda y que debíamos buscar una solución para ampliar la experiencia y aprovechar mejor el enorme esfuerzo que realizan los ayuntamientos», señaló Mazarías.

Arriba, los alcalde el viernes por la noche posando en el Valle: debajo, dos momentos de la asamblea celebrada en la Sala Capitular

Entre los acuerdos ratificados, la Asamblea aprobó conceder el Premio Patrimonio 2025 a la Fundación Tatiana, en reconocimiento a su labor en favor de la cultura, la educación y la conservación del patrimonio histórico y artístico. La candidatura fue presentada de manera conjunta por las ciudades de Cáceres, Córdoba, Alcalá de Henares y Ávila, y recibió el respaldo unánime de las quince urbes.

El Grupo también ha anunciado la celebración, de un gran concierto conmemorativo con motivo del 40 aniversario de la declaración de Ávila, Segovia y Santiago de Compostela como Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tendrá lugar el 6 de diciembre en el Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila, con la participación del Orfeón Terra a Nosa, la Orquesta Sinfónica de Segovia y la Escolanía de Segovia. El evento será gratuito y abierto al público.

La asamblea abordó, además, la continuidad de programas ya consolidados como el Circuito de Carreras en las 15 ciudades y el torneo de rugby, que el próximo año se celebrará en Toledo. Asimismo, se aprobó la organización de nuevos viajes de promoción turística en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo de Bombay, Milán, Roma y México, y la próxima publicación de un Libro Blanco de Gestión del Patrimonio Histórico.

Entre las decisiones destacadas figura también la creación del Consejo Asesor de Patrimonio, integrado por técnicos municipales de las ciudades de la ejecutiva, y el nombramiento de Gumersindo Bueno Benito como nuevo gerente del Grupo.

De cara a 2026, Alcalá de Henares acogerá unas jornadas técnicas sobre topografía religiosa, mientras que Toledo será sede de un seminario sobre energías alternativas aplicadas a la conservación del patrimonio.

Toledo, sede once años después

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, dio la bienvenida a los representantes de las quince ciudades, agradeciendo al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, y al Cabildo Catedralicio su hospitalidad.

«Celebramos esta asamblea en un momento muy especial: a las puertas del 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, efeméride que conmemoraremos el 26 de noviembre de 2026», que será declarado día festivo, como ya anunció ABC. El alcalde recordó también que el año próximo se va a celebrar el 800 aniversario del inicio de las obras de la Catedral Primada.

Por su parte, el arzobispo Francisco Cerro subrayó que «cada una de nuestras ciudades es testimonio de la memoria viva de nuestros pueblos» y deseó que el encuentro sirviera «para renovar el compromiso con nuestros patrimonios, que no son solo piedra y agua, sino también herencia».

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España está formado por Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

Creado en 1993 y declarado de utilidad pública por el Ministerio del Interior, el Grupo actúa de forma conjunta para defender y promover el patrimonio histórico y cultural de las ciudades que lo integran, fomentar proyectos comunes, intercambiar experiencias y afrontar los retos de la conservación y el turismo sostenible en el siglo XXI.