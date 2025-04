Se presenta la plataforma 'Paths to Inclusion', primer paso para conectar los sectores cultural, turístico y del ocio con el social En la reunión en Divergente Coopi Cultural una de las conclusiones es que «tenemos que sacar la inclusión a la calle»

En estos días se ha presentado en el centro sociocultural comunitario La Divergente, en el casco histórico de Toledo, el proyecto europeo Paths to Inclusion, cuya plataforma web ha sido desarrollada por la asociación Digil Alt de Media LAB Toledo junto a otros cinco socios europeos. El proyecto se presentó en el marco de un «círculo de reflexión» que reunió a más de medio centenar de representantes de los sectores implicados: cultura, turismo y ocio junto con el sector social y estudiantes del Ciclo Formativo de Animación Socio Cultural Comunitaria del IES El Greco.

Los participantes han coincidido en destacar como uno de los principales retos la necesidad de que el sector social ocupe estos espacios compartidos. Así lo ha expresado Mabel Banderas, trabajadora social y miembro del área de Mediación Cultural de La Divergente: «Hay que educar a la gente para sacar las actividades de las entidades sociales a la calle, a los centros culturales, a los centros educativos. Es necesario que todo se haga en comunidad para avanzar en la concienciación de una sociedad diversa».

Con este deseo se cerró un acto de reflexión colaborativa en el que participaron, además de Mabel Banderas, Andrés Martínez, presidente de CECAP y representante del Pacto por la Inclusión de Toledo; Ana Fernández, coordinadora de ocio de Down Toledo; Tomás Palencia, presidente de la Federación de Hostelería de Toledo, y Ángel Fernández, periodista y desarrollador de la plataforma web Paths to Inclusion. El acto fue conducido por la gestora cultural y periodista Alicia Es. Martínez.

Una de las intervenciones literarias en La Divergente abc

Por la mañana, se presentó la plataforma con el apoyo del concejal de Empleo y Europa, Paco Rueda quien destacó que este tipo de proyectos «se convierten en los nodos que necesitan las redes, como el Pacto por la Inclusión, que puedan funcionar como un engranaje». El acto fue interpretado en lengua de signos por Rubén Beteta.

Paths to Inclusion (Caminos/baldosas para la inclusión) es una asociación estratégica innovadora formada por cinco asociaciones de Italia, Bélgica, España, Eslovenia y Turquía, hace dos años. «Trabajamos en este proyecto, bajo el programa Erasmus+ y supervisados por la Agencia Nacional de Juventud de Italia (ANG), cuyo objetivo es crear productos para la promoción de la participación de todas las personas -atendiendo especialmente a los jóvenes con necesidades especiales- en el ámbito turístico, cultural y de ocio, así como fomentar la preparación de los profesionales de dichos sectores, mejorando su implicación en dichos grupos destinatarios», ha explicado Ángel Fernández.

El principal resultado es la plataforma en línea https://inclusionplatform.eu/ que contiene una base de datos de las actividades culturales, turísticas y de ocio para personas con necesidades especiales en toda Europa, una caja de herramientas de métodos inclusivos para trabajadores en el ámbito de la juventud y del ocio y tiempo libre, así como cursos de formación en línea compuestos por seminarios web y herramientas interactivas. La caja de herramientas y los webinars, muy bien recibidos tanto por las entidades sociales como por los sectores implicados y sobre todo por los futuros mediadores culturales, explica cómo adaptar cualquier actividad a grupos con diferentes capacidades: metodologías, planificación, y evaluación. «Este material es especialmente útil para trabajadores de juventud, profesorado, y dinamizadores».

El representante del Pacto por la Inclusión, Andrés Martínez, destacó que este tipo de proyectos y espacios de encuentro son las 'microacciones' que necesitamos para «activar los talentos que hay en Toledo, sobre todo en el campo de la innovación, que pueden desarrollar herramientas de accesibilidad, conectarnos en red y aprender a colaborar juntos y a participar de la sociedad». En el mismo sentido se expresó Ana Fernández, para quien también es muy importante «bajar las ideas a tierra y sostenerlas en el tiempo». Por su parte, el representante empresarial, Tomás Palencia agredeció enormemente poder participar en este tipo de foros – en los que pocas veces se les incluyen- y resaltó la necesidad de formación de su sector en la 'gestión cotidiana de las diversidades'.

Buenas prácticas

Por último, Alicia Es. Martínez señaló la necesidad de ir un poco más allá de la participación en cultura y de comenzar a hablar de soberanía cultural para caminar hacia una inclusion universal real, dada la «la capacidad resimbolizadora de la cultura, su potencial para generar pensamiento crítico y, por tanto, ciudadanía activa en nuestras sociedades diversas», por lo que reclamó la aprobación de leyes de derechos culturales que garanticen mucho más que la simple accesibilidad. Martínez destacó iniciativas como La Divergente, centro socio cultural abierto por casi un centenar de vecinos y vecinas de Toledo, entre los que se encuentran una gran cantidad de artistas y educadores. La gestora cultural, que dirige el Festival de Poesía Voix Vives y el curso de verano de la UCLM 'La poesía y su poder de transformación', resaltó algunas de las buenas prácticas en el sector cultural de Toledo como las del Museo Sefardí, el Museo de Santa Cruz o el propio Voix Vives.

Carmen Álvarez, directora del Museo Sefardí, señaló para que se incluyera en este foro, que en lo referido a los museos ubicados en el centro histórico de la ciudad «el principal reto es alcanzar una accesibilidad física que choca frontalmente con las leyes que velan por la conservación del patrimonio, ya que la Ley de Patrimonio Histórico Español no contempla nada referido a este ámbito. Esto debería suponer un impulso para encontrar y llevar a cabo soluciones que no pasen siempre por el retoque arquitectónico. Por ejemplo, la imposibilidad de acceso universal a nuestra galería de mujeres se vio subsanada por una visita virtual, disponible en la parte baja de la sinagoga. Además, estamos trabajando en la accesibilidad cognitiva, con proyectos de guías realizadas a través de pictogramas. En accesibilidad sensorial, el museo cuenta con estaciones táctiles con un recorrido audiodescriptivo, en la aplicación móvil donde también se encuentran vídeos en lengua de signos para personas con discapacidad auditiva». El Museo Sefardí fue premiado en 2011 por su Proyecto de accesibilidad por ONCE CLM.

El otro gran museo de Toledo, el Museo de Santa Cruz, acaba de habilitar un área de didáctica cuya responsable, María del Puy del Arce, ha desarrollado un programa en el que sitúa a las personas en el centro de la narrativa del museo. «Hemos firmado convenios con el IES Alfonso X, con el módulo de audiodescripción, con el Ciclo de mediación comunicativa del IES María Pacheco y con el Ciclo Sociocultural de Integración del IES El Greco, con vistas a adaptar nuestro catálogo poco a poco a personas con capacidades diversas. También vamos a colaborar con la Facultad de magisterio para diseñar didácticas infantiles e inclusivas».

Por su parte, el Festival de Poesía Voix Vives lleva diez años incluyendo en sus recitales y conciertos la interpretación en lengua de signos de los poemas, lo que implica tratar esta lengua como una más de las 12 lenguas del Mediterráneo que se dan cita en este encuentro. «La traducción literaria de la poesía es de las más complejas, hablamos de metáforas, ideas, conceptos, emociones: esto implica una traducción e interpretación también poética y artística en lengua de signos. La llamada 'poesía sorda', cuyo máximo representante es el poeta Miguel Ángel Sampedro, está siempre presente en nuestro festival».

Para ver la presentación de la Plataforma web: https://fb.watch/iULcsEkZk4/

Para ver el Círculo de reflexión: https://fb.watch/iULaF-4oWs/