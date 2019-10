«Votar a Ciudadanos en Toledo es votar al PSOE, y tengo graves discrepancias ideológicas con Vox» Entrevista con Carmen Riolobos, candidata al Congreso por Toledo

La veterana política talaverana vuelve a repetir en la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo como número 2, detrás de Vicente Tirado, en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

-En las elecciones de abril, el PP obtuvo 2 diputados, 2 el PSOE, uno Cs y otro Vox. ¿A qué aspiran ahora?

-Pues a ganar, por supuesto, con 3 senadores y 3 diputados.

-Y sería a costa de Ciudadanos, según reflejan los últimos sondeos.

-Sí, quien más pierde es Ciudadanos. Nosotros pretendemos que todo el centro-derecha una sus apoyos al PP porque Casado es el mejor candidato.

-Pero ni Cs ni Vox han querido ir unidos con el PP en «España Suma».

-Y no lo entendemos. Por eso ahora pedimos a los ciudadanos que sean ellos quienes se unan en torno al PP, el único partido que ha demostrado a lo largo de la historia que cuando en España las cosas han venido mal dadas, Aznar logró crear cinco millones de empleos y enderezar la economía. Y después de la nefasta gestión de Zapatero, fue Rajoy quien logró sacarnos de la crisis y crear tres millones de puestos de trabajo.

Cuando vienen mal dadas, se ha demostrado que el único partido que puede parar la crisis es el PP

-¿Y ahora le toca a Pablo Casado?

-Efectivamente, es el único que ha demostrado tener un proyecto político sensato para la grave situación que está viviendo España. El PSOE, con Sánchez al frente, son unos auténticos oportunistas que no tienen ningún escrúpulo en utilizar todos los instrumentos del Estado en beneficio personal. Sánchez es el culpable de que ahora tengamos que ir a unas elecciones; ha sido incapaz de pactar con nadie.

-Pero el PP podría haberse abstenido para que el PSOE pudiera formar gobierno.

-Mire, el PP, en todas las reuniones que ha mantenido con el PSOE, le dijo que le proponía 11 e pactos de Estado para que gobernara Sánchez, pero este se ha negado. El único partido capaz de pactar es el PP; lo ha hecho en Andalucía, en Castilla y León, en Murcia y en Madrid. La única garantía para desbloquear la situación es que el PP saque un diputado más que el PSOE a nivel nacional. Y aquí, en la provincia, somos el único partido que se ha preocupado por Toledo, hemos presentado 61 iniciativas: 2 proposiciones no de ley y 68 preguntas, una de ellas con 68 relacionadas con toda la ejecución presupuestaria. Los dos parlamentarios del PSOE han presentado cero iniciativas, lo que demuestra que no querían gobernar sino nuevas elecciones desde el 28 de abril.

-Se detecta, al menos en el campo de las encuestas, un resurgimiento del PP con el nuevo perfil, mucho más moderado, de Pablo Casado.

-El PP siempre ha estado en el centro, y lo que está demostrándose ahora es que Casado tiene el discurso más sensato, moderado y creíble. El señor Pablo Iglesias solo quería sillones, y en Cs son unos veletas. De hecho, en la provincia de Toledo todos sabemos que votar Cs es votar al PSOE, y en la región igual. Cs se ha echado en brazos del PSOE en tres ayuntamientos y a nivel regional, no ha tenido ningún escrúpulo en hacerlo. El centro-derecha tiene que sumar ahora sus apoyos en torno al PP.

-¿Se siente cómoda con políticos de Vox como compañeros de viaje?

-Nosotros no gobernamos con Vox en ninguna parte, nos han apoyado y hemos pactado algunas cosas con ellos, pero no forman parte de nuestros gobiernos. Tengo grandes discrepancias ideológicas con Vox.

-¿Qué ofrecen ustedes?

-España está sumida ahora en una recesión camino de una grave crisis como la que tuvimos en 2008 y Sánchez repite los mismos errores que cometió Zapatero. Y está haciendo un plan E de 2019, que solo genera gasto. Nosotros somos garantía de que se mantengan las pensiones, creamos empleo y hay más dinero en la Seguridad Social, y los pensionistas pueden seguir cobrando sus pensiones y encima, subírselas. Tenemos los mejores proyectos para la industria, agricultura y ganadería, sanidad y educación. Los ciudadanos saben que cuando vienen mal dadas, el único partido que puede parar la recesión y evitar una crisis es el PP.

-Las listas electorales en la provincia de Toledo no se concretaron hasta el último momento. ¿Es cierto que el número 1 por Toledo estuvo entre Vicente Tirado y Claudia Alonso?

-Mire, lo único que puedo decirle es que al Comité Electoral, que presido, llegó una candidatura que se aprobó con el apoyo unánime y sin ningún tipo de comentario en contra. Tenemos una gran candidatura que suma experiencia y juventud, mujeres y hombres de valía demostrada. Y eso de que me habla fue un bulo interesado del PSOE para intentar hacer daño al PP.

-¿Qué ha pasado con el señor Echániz, que ha vuelto de forma inesperada a la lista por Guadalajara? Él ha dicho que su candidatura responde a criterios de la dirección nacional del PP en «términos estratégicos».

-Mire, los comités electorales provinciales elevan una propuesta al comité electoral nacional, que es quien aprueba todos los múmeros 1 al Congreso.

-Usted tiene demostrada experiencia política y ha sido candidata en numerosas ocasiones. ¿Cómo consigue que siempre cuenten con usted, sea quien sea el líder nacional del PP?

-Entré en 1995 como concejal en el Ayuntamiento de Talavera, he sido diputada autonómica, senadora y ahora diputada en el Congreso. Soy una persona tremendamente leal a mi partido y a sus líderes, y tremendamente trabajadora defendiendo los intereses de mi provincia y de mi ciudad.

-O sea, nadie le dice: Carmen, ¿no es hora de dar paso a nuevas caras?

-No me lo ha dicho nadie nunca. A algún líder del PSOE sí le molesta muchísimo que yo vaya en las listas.

-Dicen que el liderazgo del presidente regional del PP, Paco Núñez, no era muy fuerte en la provincia de Toledo. ¿Es eso cierto?

-Paco es un líder supertrabajador, es muy conocido y se ha recorrido toda la región. Su presencia en la provincia de Toledo ha sido muy intensa y es muy querido y admirado en el PP. En este momento tiene un partido unido, con los cinco partidos provinciales que le apoyan, y acceder a él es muy fácil, algo que le hace muy cercano.

-¿Cree que la estrategia de Núñez como líder de la oposición en las Cortes regionales es la correcta?

-Creo que es una buena estrategia. Está haciendo una oposición en positivo, con propuestas todos los días en defensa de las reivindicaciones de los colectivos. Por ejemplo, ha conseguido que Page acepte un pacto por el agua; una ley sobre la despoblación que va a beneficiar a todos los municipios de la región, o que haya temas de Estado en las Cortes regionales y que Page se avenga a ello a pesar de su mayoría absoluta.

-¿Y no le sorprendió ese pacto que alcanzaron Page y Núñez para eliminar de un plumazo la limitación de mandatos del presidente?

-No me sorprendió. Mire, aquí quien rectifica es el señor Page porque fue el señor Bono quien aprobó la limitación de mandatos y él, como portavoz que era del Gobierno, lo vendió. Y hora, quien rectifica al señor Bono y a sí mismo es Page, no es el señor Núñez.

-¿Es bueno eliminar la limitación de mandatos del presidente a 8 años?

-Yo creo que sí porque hay presidentes, como el señor Sánchez, que con un año ya tienen de sobra para hacer daño al país. Y hay líderes que, en ocho años, no tienen tiempo a desarrollar su proyecto de país, de región o municipio. Es una medida que había que suprimir, Bono la hizo en su momento en plan electoralista.