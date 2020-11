Los vecinos de Palomarejos preguntan a Page por el futuro del barrio sin el hospital Quieren saber cuándo se pondrá en marcha el gran plan de renovación urbana que anunció el presidente hace un mes

Una frase pronunciada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el acto de presentación de la operación de traslado al nuevo Hospital General de Toledo despertó la esperanza de la Asociación de Vecinos «La Voz del Barrio». El presidente dijo: «El barrio de Palomarejos será sometido a un gran plan de renovación urbana». Y de eso hace más de un mes. Nada se ha sabido desde entonces de ese proyecto que teóricamente vendría a impulsar la economía y la vida en general de un barrio que va a quedarse huérfano cuando eche el cierre el viejo hospital Virgen de la Salud.

A la espera de una reunión

En el último mes, los vecinos han intentando hablar con el presidente para que les explique en qué consiste el plan que se tiene previsto aplicar en el barrio, pero «aún estamos a la espera de que nos reciba». Por ello, han enviado una carta abierta a García-Page, de fecha 19 de noviembre (jueves pasado), en la que le recuerdan aquel anuncio sobre el futuro de Palomarejos, «esto es lo que dijo usted el pasado 20 de octubre durante la presentación del plan de traslado del hospital actual al nuevo construido en la barriada de Benquerencia. Estamos a la espera de que nos reciba para que nos informe en qué consiste dicho plan».

Durante décadas, el barrio ha vivido en torno a la actividad del Virgen de la Salud - H. FRAILE

Subrayan los vecinos que el anuncio del presidente se produjo «con motivo de la inauguración del nuevo hospital en presencia del Rey, entre otras autoridades», y recuerdan que afirmó que el hospital Virgen del Valle y el Hospital Provincial se integrarán en el nuevo hospital general, que ya ha comenzado a trasladar el Servicio de Rehabilitación. «Y al parecer soltó también el comentario de que los edificios del hospital Virgen de la Salud serían demolidos. Qué locuaz es usted ante los medios de comunicación, y que sordomudez utiliza cuando desde esta asociación de vecinos solicitamos información sobre qué se va a hacer con esos edificios».

Asegura la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos «La Voz del Barrio» que hace ya más de año y medio «no nos quiso recibir el consejero de Sanidad ni usted tampoco; eso sí, mantuvimos una entrevista con una persona de su equipo político que fue concejal cuando usted era alcalde de Toledo, pero sin ninguna solución más allá del compromiso de intermediar entre la Administración y nuestra Asociación, propiciando una reunión con la Presidencia que nunca tuvo lugar».

Los vecinos recuerdan que las administraciones «se han opuesto al traslado del hospital Virgen del Valle al Virgen de la Salud, tal y como hemos pedido, negativa que hemos conocido a través de los medios de comunicación, nunca trasladada ni por escrito ni cara a cara a esta Asociación de Vecinos dando las razones del por qué no, y ahora conocemos también a través de estos medios que tanto el Hospital del Valle como el Hospital Provincial se integrarán en su día en el nuevo hospital. ¿Era tal dificil decírnoslo?».

«Huele a provisionalidad»

Asimismo, señalan que Page también afirmó que el Centro de Especialidades de Palomarejos permanecería en el barrio «por decisión política», algo que «huele a provisionalidad», y se preguntan si las urgencias volverán al Centro de Salud de Palomarejos una vez desaparezcan las del hospital.

En envejecimiento de la población es un hecho en un barrio que precisa reactivación - H. FRAILE

«Usted como presidente y su equipo de gobierno están ahí por mandato de los ciudadanos a quienes representan, pero viendo su comportamiento actúan al margen de los mismos con total desprecio a lo que piensan u opinen, no somos escuchados, es una burla constante, parece que su lema es ‘Vota y olvídame 4 años, que haré lo que me venga en gana’». En su misiva, los vecinos se hacen más preguntas: « ¿ha pensado usted en algo útil en colaboración con el Ayuntamiento y la Tesorería de la Seguridad Social para que nuestro barrio una vez desaparecido el hospital se regenere de la degradación que va a sufrir? Añaden que no quieren pensar que «ese gran plan de renovación del barrio se quedara en un anuncio como pasó con el Barrio Avanzado, la planta embotelladora de Coca Cola, o la instalación del Corte Inglés, ello sin olvidar la primera piedra que usted como alcalde colocó conjuntamente con el presidente Barreda en el mamotreto de edificio Quixote Crea, que ahí le tenemos al pobre sin saber qué se va a hacer con él. Quedando a la espera de su contestación. Atentamente».