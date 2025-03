Tolón insiste en que el bolseo es la «única opción» para algunas zonas del Casco de Toledo

El bolseo es la «única opción» factible en algunas zonas el Casco Histórico. Así de rotunda se ha manifestado la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón , que ha dejado claro que la recogida selectiva de residuos es «una prioridad» para el equipo de Gobierno , algo que se verá reflejado en el nuevo contrato del servicio de recogida de basura y limpieza viaria en el que se está trabajando.

Así se ha pronunciado Tolón sobre este asunto a preguntas de los periodistas después de que el Partido Popular asegurara este lunes que «dará la batalla» junto a los vecinos de esta zona de la ciudad, que han iniciado una campaña de recogida de firmas en favor del reciclaje , contra el bolseo, como ya informó ABC.

La alcaldesa ha afirmado también que e l nuevo pliego persigue «ir hacia la excelencia en la recogida de basura» en todos los barrios de la capital de Castilla-La Mancha, si bien ha admitido que la situación del Casco Histórico es diferente por su orografía. Por eso, ha explicaddo que el bolseo es la «única opción» para algunas zonas de esta parte de la ciudad, donde «no se pueden introducir contenedores», debido a que «los camiones no podrían circular por algunas calles y chocarían con la parte monumental». No obstante, caso, ha hecho hincapié en la necesidad de «compatibilizar» el bolseo con la recogida selectiva y ha lamentado las críticas de los «populares», dado que «el pliego actual se aprobó en época del PP y no se tenían en cuenta ciertas zonas de la ciudad».