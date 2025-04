«Toledano, ¿quieres ser más bolo que la cuesta de la Mona?»

La Cooperativa de Guías Profesionales de Turismo «Tres Culturas» ha presentado la temporada de rutas de verano a través de la iniciativa turística que lleva el slogan de «¿Quieres ser más bolo que la Cuesta de la Mona?», con la que se pretende a nimar a los vecinos a visitar la ciudad de Toledo . El programa comienza este fin de semana con rutas por el casco histórico de Toledo. Debido a la pandemia y la situación económica actual, el precio de las rutas se ha establecido entre 6 y 10 euros, y para los menores es gratuitolla. Se inician a las 20 horas. Se han diseñado 1 3 rutas desde julio hasta septiembre , y los toledanos conocerán al detalle personalidades, monumentos y costumbres. Las rutas son «Toledo y el agua», «Toledo actual», «Mujeres ilustres toledanas», «Plazas desconocidas», «Murallas y elementos defensivos», «Vida en la judería», «Toledo tres culturas», «Catedral y sus rincones», «Pulsera turística», «Noche toledana», «Toledo en guerra», «El mudéjar toledano» y «Ruta selfie».

El fundador de la cooperativa Juan Ignacio Vázquez, ha subrayado el esfuerzo que han puesto los guías profesionales de turismo para configurar un programa diferente y atractivo para los visitantes. «Se ha preparado un protocolo específico de seguridad para todos los asistentes, especialmente diseñado para las rutas turísticas, evitando espacios reducidos y reaccionado ante posibles situaciones en las que haya un mayor número de asistentes ». Incluso cuando se envía un presupuesto «se indican las medidas de protección y seguridad que se tomarán», subraya Vázquez.

Respecto a la situación actual del turismo, Juan Ignacio Vázquez ha señalado que las perspectivas son «un poco oscuras , en verano a nivel individual los guías prácticamente con carácter general no tenemos reservas » si bien «estamos pendientes del otoño, si no hay contratiempos se espera que algo pueda aparecer, aunque aún no hay reservas». La temporada de turismo extranjeros «la damos por perdida, la primavera ha sido de cero total ; hasta que no haya una seguridad total, las agencias mayoristas no ha iniciado agendas».

En la presentación de la jornada han intervenido Celia Salamanca y Diego Calderón , vocales de la cooperativa «Tres Culturas», quienes han incidido en la calidad de las rutas y el interés que van a generar en toda la provincia de Toledo y los turistas nacionales que visiten la ciudad.

