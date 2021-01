Talan un taray centanario catalogado como monumento en el parque de Safont La tala se produjo este viernes por la tarde y según los paseantes de la zona no estaba afectado por el temporal

María José Muñoz SEGUIR Toledo Actualizado: 23/01/2021 14:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Protesta en defensa de los árboles de la Reconquista

Un taray centenario que se encuentra desde tiempo inmemorial en el parque de Safont de Toledo ha aparecido «salvajemente» talado cerca del río. Así lo ha denunciado a ABC el biólogo toledano Rafael García, también jardinero profesional, que todos los días admira la belleza del árbol cuando sale a pasear con su perros.

Los expertos señalan que este taray es probablemente el mayor de la provincia de Toledo. Tiene dos inmensos brazos que cada vez se acercan más al suelo, motivado por el cada vez mayor grosor y peso de los mismos.

Tras las labores de talla y limpieza realizadas en la zona, muy afectada por el temporal de nieve Filomena, «lo han dejado desmochado, sin ramas, ha sido una poda drástica, seguramente debido al desconocimiento porque no creo que la contrata de parques y jardines lo haya hecho queriendo», ha explicado Rafael García.

El taray centenario del parque de Safont - Mariogape

«Paso a diario a verlo, lo he visto lleno de nieve estos días y no se ha roto por la nevada, como los pinos de al lado. Es un árbol precioso e imagínese cómo que me quedado al verlo. Está desmochado, han cortado ramas sanas de hasta 80 centímetros porque no se ve ni una sola rama tronchada desde la base del árbol; no ha sido por el peso de la nieve. El taray va a brotar pero se han cargado el porte que tenía, le han cortado la vida», explica consternado este biólogo, al que otros paseantes han informado de que fue el viernes por la tarde cuando se produjo la tala. «Por la mañana estaba bien, me dicen».

A su juicio, «hay muy poco respeto por los árboles en Toledo y es una pena, estas cosas no deberían de pasar. No quiero ni pensar qué sentirá al verlo un señor mayor que todos los días viene y se pasa un rato sentado en un banco contemplando el árbol».