Tachan de «escandaloso» el proceso de selección de bomberos del Consorcio

Los sindicatos USO y CSIF han expresado sus críticas y desacuerdo con el proceso selectivo que está realizando el CPEIS (Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de la provincia de Toledo) para cubrir 70 plazas de bombero.

En un comunicado, ambos sindicatos denuncian que en la convocatoria de oferta de empleo público para 70 plazas, 35 no aparecen con dotación económica presupuestada en la relación de puestos de trabajo ( RPT), con lo cual «el 50% de las plazas aún no tienen presupuesto» lo que consideran «algo absolutamente insólito e ilegal en la Administración pública».

Los sindicatos USO y CSIF también han señalado que en el primer examen se han producido más de 500 reclamaciones, se recogieron los exámenes sin garantizar el anonimato del opositor, no se precintaron y se abrieron las plicas en secreto.

De las pruebas físicas critican que no es necesario terminar las pruebas para aprobar y no existe criterio para la contabilización de las marcas. Asimismo, aseguran que, en el tercer examen se han producido «cientos de reclamaciones a las preguntas» por considerar que más de veinte de ellas están «mal redactadas, sin respuesta correcta, con varias respuestas correctas, o incluso preguntas sobre normativa que hace años no está vigente».

Por ello, los sindicatos USO y CSIF manifiestan «su total apoyo a los opositores en su empeño de tomar las medidas oportunas y legales para la defensa de sus derechos y la total transparencia del proceso» y se han puesto a su disposición.