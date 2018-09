Problemas en la Biblioteca del Polígono

POR SANTIAGO SASTRE

Me acerco a la biblioteca municipal de Santa María de Benquerencia con intención de reservar su salón de actos para presentar mi último libro (lo he hecho allí con mis últimas publicaciones) y me llevo la enorme decepción de que me dicen que está cerrada desde hace tiempo. No está en condiciones de abrir al público.

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento aprobó en el mes de mayo de 2017 una partida presupuestaria para arreglar esta Biblioteca municipal. Pero desde entonces no se ha hecho nada de nada. Resulta que necesita una reforma considerable, tanto en su interior como en su exterior (reparación e impermeabilización de cubiertas y otras intervenciones que afectan a su estructura). Es cierto que se trata de un edificio viejo, de los años ochenta, que no se ha cuidado como debiera y de aquellos polvos vienen ahora estos lodos.

¿Cómo puede ser que se trate así a la biblioteca que más usuarios tiene de Toledo? ¿Cómo se explica que las bibliotecas de algunos pueblos abran por la mañana y por la tarde y ésta sólo lo abra por la tarde? Yo esto no logro entenderlo. No hay que mirar sólo a los alumnos que estudian, que están en los colegios, pero qué pasa con los demás: con los jubilados, con los que están en el paro, con los que trabajan por la tarde, con los que se dedican a preparar una oposición, con los que, como yo, necesitan acudir a una biblioteca para escribir y leer cuando hay jaleo en casa… ¡Ya me gustaría ir a la Biblioteca municipal de mi barrio, la del Centro Cívico de Buenavista! Pero, ay, sólo abre por las tardes. Y hay otra cosa más: ¿cómo se explica que esta Biblioteca cuente sólo con una bibliotecaria que tiene que atender a los usuarios, estar pendiente de los lectores que se hallan en las plantas superiores y también catalogar los libros que se reciben? Así pasa, que tiene un montón de libros guardados que es imposible catalogar por falta de tiempo. Esta biblioteca necesita no una ayuda circunstancial, como hasta ahora, que es una manera de poner un parche, sino otro bibliotecario como Dios manda.

Una biblioteca municipal es un islote de cultura, una madriguera de libertad, una farmacia donde encontrar medicinas para el alma. Todos tenemos un derecho a la cultura. Y eso comienza por defender a muerte nuestras bibliotecas municipales. Pedir que tengan las principales novedades de libros es quizá mucho, pero que estén abiertas, suficientemente atendidas y con un edificio en condiciones es lo mínimo, creo yo.

