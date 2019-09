PP: «El día que murieron dos personas en las riadas, Page estaba de comilona» Duras críticas del presidente del PP de Toledo al presidente regional por no activar el Pricam

El Partido Popular ha llamado «irresponsable» al Gobierno de Emiliano García-Page por no activar el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla La Mancha (Pricam) sabiendo que la DANA (depresión aislada en niveles altos) se acercaba a la región. Así lo ha dicho el senador del PP José Julián Gregorio en rueda de prensa, quien ha cargado contra el Gobierno castellano-manchego por hacer «prevaricación política» al no activar este plan. «Queremos saber por qué no se activó y quién es el responsable de no activarlo«, ha pedido Gregorio.

Igualmente, ha hablado de «negligencia» por parte del Gobierno regional por no activar este plan, algo «gravísimo», y por eso ha vuelto a insistir en la aprobación de una ley de coordinación de emergencias, que promulga su formación.

Gregorio, que ha acusado al Gobierno de García-Page de tomarse a la «ligera» lo ocurrido en estos días en la región a causa de la lluvia, ha lamentado que no se haya convocado un Consejo de Gobierno extraordinario tal y como solicitó el presidente del PP en la región, Paco Núñez.

Gregorio ha continuado con sus críticas hacia el Gobierno y, concretamente, se ha centrado en la figura del presidente, Emiliano García-Page. «Ante la gravedad de los hechos que hemos tenido en la región, el presidente no ha cumplido con su deber de estar junto a los ciudadanos afectados por el temporal».

Así, ha afirmado que e l día en el que dos hermanos fallecieron en Caudete (Albacete), García-Page se encontraba en Tarancón (Cuenca) de comida y no se desplazó al lugar de los hechos.