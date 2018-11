Podemos pedirá en las Cortes declarar a Cospedal «persona non grata» El líder de la formación morada en Castilla-La Mancha dice que la expresidenta del PP «nos averguenza y mucho». La propuesta pretende que Cospedal no represente a la región en actos oficiales

J. A. Pérez

Toledo Actualizado: 14/11/2018 13:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Podemos va a registrar una propuesta en el Parlamento de Castilla-La Mancha para declarar a María Dolores de Cospedal «persona non grata» en la región, lo que implicaría que no pudiera representar a la comunidad autónoma en cualquier acto oficial. La moción surge después de que la líder del PP hasta hace apenas un mes, y presidenta autonómica entre 2011 y 2015, se haya visto implicada en casos de espionaje en alianza con el comisario Villarejo.

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molinza, ha explicado que la propuesta se registrará entre «hoy y mañana». El partido morado quiere que vaya al pleno cuanto antes para que los grupos políticos «puedan debatirla y tomar posición».

«Por la necesidad de reparar, al menos moralmente, la imagen de esta región». Así ha justificado García Molina este ataque contra la expresidenta del PP. La propuesta saldrá adelante si el PSOE la apoya.

«Decía Pablo Iglesias a Aznar que no quería vivir en un país donde tuviéramos que avergonzarnos de nuestros expresidentes», ha dicho García Molina, para quien Cospedal «nos averguenza y mucho». La número dos de Podemos en la región, María García, ha añadido que «Cospedal no es bienvenida», mientras que García Molina cree que la expresidenta del PP «no puede representar nada que tenga que ver con Castilla-La Mancha».

García Molina ha explicado que las últimas revelaciones del caso Villarejo han sido solo «la gota que ha colmado el vaso de la inmoralidad política» para declarar «persona nos grata» a Cospedal. Para el líder de Podemos, las políticas de la expresidenta «llevaron a la pobreza» a Castilla-La Mancha, la región de España donde «más recortes se realizaron».

Por último, García Molina relacionó a Cospedal con la corrupción, «que ha provocado efectos devastadores» y «menoscaba el desarrollo económico y moral».

Page no apoyará a Podemos

Preguntado por el asunto, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha asegurado que su partido no apoyará la iniciativa que Podemos. «No quiero ser muy buen político a costa de dejar de ser persona», ha argumentado Page.

El presidente del Gobierno autonómico no le desea «nada malo» a nadie. «Ni siquiera a los que han sido mis adversarios políticos, a pesar de que me estoy dedicando a hacer exactamente lo contrario de lo que hacían mis antecesores», ha dicho Page. «Yo no quiero que se confunda la acción política con el talante personal», ha añadido.

Para el PP es una «cacería política»

Para el PP, la propuesta de Podemos es una «cacería política al modo de Maduro en Venezuela». Según el diputado popular Lorenzo Robisco, Cospedal «ya ha asumido» sus responsabilidades y se ha marchado de la vida pública «de manera injusta», por lo que declararla «persona non grata» es «una barbaridad» propia de «alguien que se ha reunido con los que quieren romper España y que es amigo de los filoetarras».

Robisco cree que es García Molina el que «debería haberse ido» de la política tras haberse reunido con el entonces vicepresidente catalán Oriol Junqueras en septiembre de 2017. Asimismo, le ha acusado de no responder a las informaciones que vinculan el encargo de trabajos de producción audiovisual desde la televisión regional con una empresa vinculada a cargos de Podemos.

«No da ninguna explicación del dinero público que se han llevado, no asume ninguna responsabilidad el que se sienta con filoetarras, el 'Podemita de Venezuela', el que no sabe lo que es dimitir y ocultó sus bienes engañando a los castellano-manchegos», ha añadido Robisco.