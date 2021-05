El domingo se levantará el cierre perimetral en Castilla-La Mancha Los playmobil venden Toledo como destino turístico El guía Alberto López ha fotografiado numerosos monumentos para que los visitantes se animen a visitar la ciudad

Alberto López es guía turístico en Toledo. El 4 de mayo, Día de Star Wars o de La Guerra de Las Galaxias, buscó un playmobil disfrazado de uno de sus personajes para rendir un homenaje a la saga de George Lucas. Pero su amigo Daniel González, coleccionista de estos juguetes de plástico, no tenía. En cambio, sí le promorcionó una pareja de turistas con cámara de fotos y otro que representaba a Don Quijote de la Mancha, icono de la tierra.

Con los tres en las manos, Alberto se dedicó a recorrer, durante cuatro horas, el casco histórico de la capital de Castilla-La Mancha y sus alrededores. Le servirían de modelos para fotografiar los monumentos y la bella panorámica de esta ciudad patrimonio de la humanidad. Pero, ¿con qué fin? «Como el día 9 de mayo se termina el cierre perimentral de la región y se abren fronteras, he pretendido promocionar la ciudad de una manera diferente. He querido salirme de las típicas fotografías de una panorámica sola desde el Valle. Por eso, se me ocurrió colocar a los playmobil en diferentes puntos de la ciudad», cuenta el responsable de la empresa de guías turísticos Pasearte Toledo. «¡Porque hasta los playmobil con su perrito tienen ganas de salir! -exclama- Y Toledo es una opción magnífica».