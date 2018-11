El patinete eléctrico no tira, de momento, en Castilla-La Mancha Aunque aún no se ha popularizado en la región, los ayuntamientos se preparan para su regulación

Aunque la locura por los patinetes eléctricos aún no ha llegado a la región, las localidades con más población de Castilla-La Mancha se preparan para modificar las ordenanzas municipales para regular su uso con el objetivo de adaptarse a esta nueva realidad en el transporte. Unos ya han aprobado mociones en sus plenos relacionadas con esta práctica, la mayoría tienen muy presente las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y otros aún no se plantean este escenario por las peculiaridades de sus ciudades, según explicaron los ediles en esta materia de las cinco capitales y de algunos grandes municipios.

En Guadalajara, la concejala de Movilidad, Encarnación Jiménez, afirmó que no se ha detectado aún un uso de los patinetes como el que se da en la capital de España, añadiendo que aunque no hay ninguna ordenanza reguladora al respecto todavía, es un tema que está sobre la mesa para ser tratado «en breve» y ver cómo se puede abordar. Para Jiménez, el hecho de que Guadalajara se encuentre tan cerca de Madrid les lleva a pensar que es posible que pronto se traslade un uso más generalizado a esta ciudad. Por ello, la edil se quiere sentar próximamente con los mandos de la Policía Local para abordarlo, sin descartar la posibilidad de modificar la ordenanza municipal de circulación de manera que se introduzca el uso del patinete eléctrico o si su uso se puede asemejar al de algún otro vehículo ya contemplado en dicha normativa. «Lo que está claro es que el que lo usa no es peatón y no podrá circular por las aceras», señala la concejala.

Por su parte, el concejal del Movilidad, Seguridad Ciudadana y Protección Civil en Toledo, Juan José Pérez del Pino, aseguró que la ciudad «no hay constancia» de la presencia de este medio de transporte. Es una ciudad con «mucha dispersión», lo que, a su juicio, no favorece la práctica del patinete, a lo que se suma la peatonalización del Casco Histórico, debido a su irregularidad. El edil expresó que no prevé que el Consistorio tenga que abordar una posible regulación a corto plazo. Algo similar ocurre en Cuenca, donde según el Consistorio, no está extendido ni existen previsiones de elaborar una regulación. «Las cantidades de patinetes son ínfimas», según expresan fuentes municipales. Asimismo, Puertollano no destaca especialmente por la popularidad de este medio de transporte, según indica la concejala de Movilidad, Ana Belén Mazarro, que señala que «en todo caso estarán expectantes a la regulación de la DGT para redactar alguna ordenanza a nivel local».

Sanciones estatales

En Ciudad Real aún no son muchos los vehículos de movilidad personal que se ven por las calles, si bien el concejal responsable del área de Movilidad, David Serrano, explica que «algunos hay», y debido a la falta de regulación existente, no se ha puesto ninguna sanción. «Precisamente hace unos días se nos ha pedido desde la DGT información para establecer un posible régimen sancionador ya que los ayuntamientos seríamos quienes concederíamos las autorizaciones para circular y cómo hacerlo pero las sanciones vendrían del ámbito estatal», subraya Serrano. No obstante, y aunque insiste en que en la actualidad no supone ningún problema en la capital el uso de este tipo de vehículos, sí reconoce que el Ayuntamiento de Ciudad Real quiere anticiparse, por lo que el Pleno aprobó recientemente por unanimidad que se realizará una modificación de las ordenanzas para que esté regulado cuanto antes. «Sin embargo, para hacer efectivo ese cambio de ordenanzas debemos esperar a las instrucciones estatales para ver si es más adecuado modificar la ordenanza de movilidad o la ciclista», detalla David Serrano.

En Albacete existe una normativa «que está mínimamente desarrollada» y de la que se desprende que «hoy por hoy los patinetes en la ciudad pueden ir al paso del peatón por zonas peatonales». Ésta es la única regulación que existe y plantea que cualquier uso diferente a eso «es sancionable». Por tanto, en el ascenso de este nuevo medio de transporte surge la necesidad de regularlo. Así, el Pleno de septiembre aprobó, a petición del Grupo Municipal de Ciudadanos, la modificación de la normativa para incluir a estos nuevos medios de transporte en la ordenanza municipal.

Alegaciones

De momento, tal y como asegura el concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro, desconocen por «donde va a ir el tema». Lo que sí tiene claro es que cualquier regulación para el uso del patinete tiene que priorizar «siempre» al peatón. Se dará inicio al proceso de modificación de la ordenanza municipal, el Ayuntamiento publicará su intención de hacer los cambios en la norma y desde ese momento se abre un plazo para alegaciones. «A partir de ahí comenzarán los contactos para recoger las propuestas y elaborar, desde ese punto, un texto definitivo».

Dice el edil que el contexto se aprovechará para incluir otras modificaciones que están pendientes como el establecimiento del 30 kilómetros hora como velocidad genérica a la ciudad. Además, el concejal de Movilidad asegura que está en conversaciones con la Jefatura Provincial de Tráfico en Albacete desde donde se de coordinarse. Y es que, según apunta el Navarro, es la DGT la que está consultado a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes sobre las medidas que están poniendo en marcha al respecto. «Debería ser al revés, que desde la DGT se dieran las pautas a los ayuntamientos».

En el caso de Talavera de la Reina no existe de momento ninguna regulación de los patinetes eléctricos, ya que, según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Jonatan Bermejo, todavía no hay muchos usuarios, pues son muchos los que ya utilizan la bicicleta para desplazarse, en parte por la existencia de un carril bici que transcurre por toda la ciudad. No obstante, en la regulación de la nueva ordenanza municipal de tráfico que el Consistorio está preparando -que quieren presentar a principios de 2019- estudian incluir este aspecto.