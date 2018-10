El parking de Santa Teresa

POR SANTIAGO SASTRE

Ya han empezado las obras del parking de santa Teresa. Muchos se quejaron del mal estado de esta zona, que se encharcaba con las lluvias, y por eso se ha tomado la decisión de arreglarlo. Pero en relación con este parquin me hago algunas preguntas: 1.- ¿Es necesario? Yo no sé si en ese barrio hay tantos negocios y empresas como para concebirlo como imprescindible. Ya tenemos el que está cerca del Hospital y los otros dos al lado de las estaciones de autobuses y de trenes.

2.- ¿Es prudente hacerlo en esa zona? Sobre esto tengo muchas dudas. Además de esos bloques blancos tan feos y que escamotean las vistas de la ciudad ahora se hace este parquin en la Vega Baja, protegida, cerca de restos arqueológicos romanos y visigodos, desde la que se contempla una fantástica silueta de la ciudad. Este parking afeará mucho este emplazamiento, que contemplarán con horror todos los que tomen la escalera mecánica de la Diputación.

3.- Si se hace, como se hará, estaría bien que no fuera invasivo (asfaltar lo menos posible, ya sé que se echará zahorra), que no fuese tan gigante (parece ser que será para casi mil vehículos y quince autobuses) y yo no sé si es disparatado que cueste más de medio millón de euros. Porque pienso que en un futuro quizá se desmonte ese parking cuando alguien haga una propuesta digna de recuperar ese lugar para la ciudadanía y para poner en valor el patrimonio. No estaría mal que fuese hecho con talento, con un diseño moderno, no como un parking de los que encontramos a la entrada de un centro comercial o en cualquier ciudad, no en una que tiene el sello de ser patrimonio de la humanidad.

No me gusta la idea de ese parking, que extrañamente se ha empezado a hacer en época de lluvia (así se arrincona ese barrio con esta obra y la de la avenida de la Reconquista, que parece interminable). Ya dañaron la vista de Toledo desde la estación de tren con el impacto visual del aparcamiento pegado al río, con su planicie de asfalto. Y ahora se ponen con esa zona tan maltratada como es la Vega Baja, en la que hay tanto por hacer. Pero parece que han preferido dar gusto a los conductores y convertir aquello en una plantación de vehículos.

