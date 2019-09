Otros 1,2 millones para retirar amianto de una parcela del Polígono de Toledo El Gobierno de Castilla-La Mancha mantendrá una reunión el 30 de septiembre con los vecinos del barrio del Polígono para informarles de estos trabajos

Desde que en diciembre de 2016 comenzaran los trabajos de retirada del amianto de las parcelas del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo con presencia de restos tóxicos de esta fibra de cemento, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido más de dos millones de euros hasta la fecha.

Una cantidad a la que se sumará ahora los 1,2 millones de euros que ha aprobado el Consejo de Gobierno regional para continuar con la tercera fase de la retirada de restos de amianto del también llamado barrio del Polígono de Toledo. En concreto, ha explicado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, los trabajos se centrarán en la parcela ubicada entre las calles Laguna de Arcas y avenida del Río Ventalomar y han sido adjudicados a la empresa pública Tragsa para un período de siete meses, mientras que el importe se le cargará al propietario de dicha parcela de forma subsidiaria.

Estas labores, ha subrayado Escudero, «forman parte de un compromiso adquirido por la Junta de Castilla-La Mancha», al tiempo que ha asegurado que «tienen como finalidad proteger la salud de los vecinos de la ciudad de Toledo y, en particular, del barrio en el que se ubica la parcela en la que se ejecutarán los trabajos previstos». El proyecto incluye la retirada de materiales, embalaje y transporte a la planta gestora autorizada de tratamiento de residuos, movimiento de tierras y vigilancia.

Según el titular regional de Desarrollo Sostenible, con esta tercera fase se ultimará la retirada de amianto en esta parcela -propiedad de una empresa- y se eliminará el riesgo para la población. No obstante, ha asegurado que «el Gobierno no escurre el bulto» y, por tanto, «si hubiera que seguir actuando porque hay amianto, lo hará» porque, además, está a expensas de sentencias judiciales sobre propietarios que no han retirado los residuos tóxicos. En cualquier caso, ha anunciado una reunión el 30 de septiembre los vecinos del barrio del Polígono para informarles de estos trabajos.