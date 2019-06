Núñez no dará la Presidencia de Honor a Cospedal y dice que el PP «empieza una nueva era» Negocia ya con el PSOE poder estar en la Mesa de las Cortes y tener un senador autonómico

El PP ha iniciado negociaciones con el PSOE, partido que ha obtenido mayoría absoluta en el Parlamento de Castilla-La Mancha en las pasadas elecciones autonómicas, para intentar tener presencia en la Mesa de las Cortes, presidir las comisiones que suele liderar la oposición y tener un senador autonómico. Estas son las peticiones que el PP está haciendo al partido mayoritario, como ha explicado el presidente regional del PP y líder de la oposición, Paco Núñez, con motivo de la celebración de la Junta Directiva Autonómica del partido en Toledo.

Núñez ha afirmado que aún están «iniciando las conversaciones» para «estudiar qué intención tiene» el PSOE y para «pedir lo que creemos que nos corresponde en función al número de votos obtenidos». En este sentido, aseguró que el PP va a intentar «estar presente» en la Mesa de las Cortes y en todos los organismos del Parlamento regional que puedan ofrecerles, así como presidir las comisiones que lideran normalmente los partidos de la oposición como la de Presupuestos. «Vamos a tratar de tener el mayor protagonismo en las Cortes posible, porque queremos hacer oposición desde el Parlamento y a partir de ahí desde toda Castilla-La Mancha», dijo, y añadió que al PP le corresponde un senador autonómico y así lo va a solicitar «porque es lo que dicen los resultados electorales».

En cuanto al balance de las elecciones autonómicas y municipales, dijo que comienza una «nueva era» en el Partido Popular de la región «liderando la oposición para ser la alternativa de Gobierno en las próximas elecciones autonómicas de 2023». Núñez destacó que empieza una nueva etapa «convencidos» de que podemos plantear un Gobierno alternativo dentro de cuatro años; «con ilusión, con compromiso, con la recuperación de los votantes, dando protagonismo a los afiliados, alcaldes, concejales y portavoces». Así, insistió en que el PP de Castilla-La Mancha va a continuar dando protagonismo al «municipalismo» porque es una «pieza fundamental» del partido, y además, el PP trabajará intensamente en la recuperación del afiliado. «Vamos a apostar por un nuevo modelo de trabajo con el fin de recuperar el sentir del afiliado y el sentimiento de pertenecer al PP para que tengan mayor capacidad de decisión, de trabajo y de participación dentro de la estructura del partido», dijo. Además, Núñez anunció que el PP «vuelve a estar en la calle, y lo hace de la mano de los alcaldes, de los portavoces, diputados nacionales y senadores, recorriendo cada rincón de nuestra región y manteniendo reuniones con colectivos y asociaciones».

Cospedal, el pasado

En este no mirar atrás y solo hacerlo hacia el futuro, Núñez confirmó que la propuesta para nombrar a la expresidenta regional de la formación, María Dolores de Cospedal, como presidenta de honor del partido en la región «ni está ni estará en el orden del día». A preguntas de los periodistas con motivo de la celebración de la Junta Directiva Autonómica del PP, órgano competente para la aprobación de esta propuesta que está pendiente desde hace seis meses, Núñez subrayó que dicha propuesta « ni siquiera está en el orden del día» y que «es una cosa que ha pasado a un segundo plano».

No obstante, matizó que «para los medios de comunicación y para el PSOE no es un segundo plano», pero sí para él, como presidente de un partido que «comienza una nueva era», y que está «tan en un segundo plano que no está ni en el orden del día (de la Junta Directiva) ni va a estar». De hecho, reiteró que «es algo que ha pasado a un segundo plano por completo» y que, en todo caso, no significa que el PP reniegue de su pasado ni de los gobiernos autonómicos, municipales y provinciales.