«Ningún paciente de Parapléjicos ha muerto por Covid y nos ha sorprendido» El director médico del hospital, Juan Carlos Adau, asegura que los lesionados medulares «suelen tener complicaciones respiratorias y tienen neumonía con más facilidad. Eso los haría susceptibles a una peor evolución y, sin embargo, todos se han curado»

Ya casi al final de la entrevista, entre cifras, análisis y recuerdos, Juan Carlos Adau, director médico del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, dice: «Estaba pensando en que hay muchos pacientes que no han llevado bien el confinamiento. Ellos lo sufren de forma doble al estar en el hospital y no poder recibir visitas. Hemos tenido muchas quejas o sugerencias para que, por favor, no restrinjamos las visitas y facilitemos aspectos lúdicos del día a día. Asumen que la asistencia sanitaria es la correcta, y lo que más les molesta son los aspectos asociados al coronavirus».

Preguntado por cómo la pandemia ha alterado la vida del hospital, responde: «No somos el lugar oportuno para diagnóstico y tratamiento de pacientes con covid o cualquier otra patología. No obstante, tampoco somos ajenos a la situación actual. Diría que nos ha afectado en dos líneas: en la propia actividad esencial, donde hemos tenido que adaptar circuitos, y en las relaciones más sociales. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de nuestros pacientes pasan aquí meses, y eso hace que tengan unas interacciones entre ellos que ha habido que modular».

En un año de pandemia ningún paciente ha fallecido por coronavirus, «y esto es una cosa que nos ha sorprendido». «Seguimos buscando una explicación, porque en principio los lesionados medulares suelen tener complicaciones respiratorias y tienen neumonía con más facilidad. Eso los haría susceptibles a una peor evolución y, sin embargo, todos se han curado», añade.

El año 2020, en claves - Pacientes: en un año de pandemia se han registrado 32 casos de pacientes con covid: 12 en la primera ola, 18 en la segunda ola y solo dos en la tercera. - Trabajadores: entre los algo más de 700 empleados del hospital, se han contabilizado unos 120 infectados, es decir, en torno a un 17% del total - 238 ingresos: el número de pacientes con lesión medular aguda suele ser cercano a 300. El año pasado bajaron los accidentes de tráfico y las caídas casuales - 28 accidentes deportivos: hubo nueve de bici, ocho de zambullidas, tres de escalada, dos de esquí, dos de cama elástica y uno de buceo, moto deportiva, senderismo y parkour

En Parapléjicos se han registrado 32 casos de pacientes con covid: 12 en la primera ola, 18 en la segunda y solo dos en la tercera. «Hemos recibido lesionados medulares contagiados y ha habido otros que se han contagiado estando en el hospital, pero la mayoría de las veces no hemos sabido la causa al haber transmisión comunitaria», afirma. En cuanto a los algo más de 700 trabajadores del hospital, un pequeño pueblo en sí mismo, se han contabilizado unos 120 infectados, es decir, más o menos la prevalencia del covid en la provincia de Toledo (en torno a un 17%).

A Parapléjicos también se han derivado pacientes con covid procedentes de otros hospitales de la ciudad. Adau explica: «Es una práctica habitual, no es nada nuevo. Todos los años, en momentos de epidemia de gripe, compartimos recursos». El dato de cuántos han sido este año no lo tiene «porque no son pacientes que ingresen propiamente en Parapléjicos. Es cierto que están en nuestra estructura, pero son gestionados por el Complejo Hospitalario de Toledo». En cualquier caso, admite que en la primera ola vivieron los momentos «más desesperantes» al ser «todo nuevo: no había PCR, las informaciones variaban de un día a otro, las instrucciones había que adaptarlas...».

Asimismo, ha habido una docena de pacientes graves que han acudido para que les quitaran el respirador. «Tampoco es algo novedoso. Precisamente por las complicaciones respiratorias que tienen sobre todo los tetrapléjicos, los profesionales del hospital tienen una gran experiencia en el manejo de respiradores y en el proceso del ‘destete’, que es como se conoce popularmente», comenta el director médico.

En 2020 hubo 238 ingresos de pacientes con lesión medular aguda en Parapléjicos, cuando normalmente suelen ser cerca de 300. Adau explica que esto se ha debido al descenso de los accidentes de tráfico y las caídas casuales. También deja claro que «en ningún momento hemos reducido el número de ingresos a causa de la pandemia». De ese total, el 48,3% sufría traumatismos y el 51,7% alguna enfermedad neurológica con afectación de la médula espinal.

El 65% de los ingresados eran hombres y solo el 35% mujeres. La razón es que «las cosas traumáticas son más frecuentes en hombres, como los accidentes de coche o los de bicicleta», mientras que «el resto de patologías (tumores, problemas vasculares o causas inflamatorias) se reparten a la mitad». Además, más de la mitad de pacientes tenían más de 45 años y un 25% más de 60. Dependiendo de la edad, ¿se asume mejor la lesión medular? «Es una cuestión más bien personal, aunque diría que a mayor edad se tienen más recursos para afrontarla», responde el director médico.

«No somos conscientes»

Entre los pacientes con traumatismos, 34 sufrieron un accidente de tráfico (16 de coche, 17 de moto y uno de camión) y 28 un accidente de los llamados «deportivos» (hubo nueve de bicicleta, ocho de zambullidas, tres de escalada, dos de esquí, dos de cama elástica y uno de buceo, moto deportiva, senderismo y parkour). «Nos llama la atención que los accidentes deportivos van en aumento. Incluso en 2020, en el que hubo meses donde la actividad estuvo restringida, el número fue mayor que en los años previos», declara Adau, que pone el foco en las lesiones por caída de la bici, cuyo prototipo «es un hombre mayor de 50 años».

En un accidente por traumatismo, ¿cuánto hay de mala suerte y cuánto de inconsciencia? «Qué pregunta más complicada. Si nos atenemos a la definición de accidente parece que es una causa imprevisible, pero creo que muchas veces no somos conscientes del riesgo que asumimos. Todos entendemos que deportes como el esquí o la escalada conllevan un riesgo. Montar en bicicleta parece que sabemos todos, y el caso más sangrante son las zambullidas, que sencillamente es algo que no tendría que pasar».