«Necesitamos otro modelo de ciudad; el que tenemos se ha caído en la primera curva» Entrevista a Txema Fernández, portavoz del Grupo Municipal de IU-Podemos de Toledo Defiende que las provincias con un modelo industrial desarrollado han sostenido mejor la crisis por la COVID-19, que le ha golpeado

A Txema Fernández le gusta más que escriban su nombre con tx: «Es una cosa de la juventud. ¿Síntoma de rebeldía? Posiblemente». El portavoz del Grupo Municipal de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo lleva mucho tiempo sin estar junto a sus padres: «Madre está preocupada porque no me ve más que por la prensa. Pero no quiero acercarme a verlos; son mayores, de 72 y 68, y son de riesgo». Hoy lo volverá a ver en ABC.

¿Le costó acostumbrarse a la mascarilla?

Sí, como creo que a todos, pero es un acto de responsabilidad propio y colectivo.

¿Le ha golpeado la Covid-19?

Sí. De hecho, esta tarde [la entrevista se realizó el jueves] tengo el funeral de un familiar. No ha golpeado en mi casa, ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni a mis padres, pero ha golpeado a tíos, tías, primos...

¿Tiene alguna vacuna para sacar de la UVI a la cultura local?

Ojalá la tuviera. Pero, desde luego, el apoyo tiene que ser incondicional a la industria cultural toledana, como la llamamos nosotros. Sin ella, el turismo que venga no volverá para ver lo mismo. Si no apostamos por la cultural local, no apostamos por el turismo. Es una parte importante del desarrollo, aunque hay otras, como la industria.

¿Le habrá crecido pelo cuando vea el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) que reclama?

Soy calvo desde los 17-18 años y espero que no me crezca pelo. Tengo más esperanza en tener un POM lo antes posible. No me importaría esperar el tiempo que sea necesario para que ese POM sea lo más dialogado y consensuado posible. Que sea un POM de la ciudad, no del Ayuntamiento. Porque, si es un POM del Ayuntamiento, estaremos equivocados. Será un plan que se hace en oficinas, pero la ciudad necesita el que los toledanos necesitan. Y para eso hay que dialogar mucho. Si esa es la excusa para tener un nuevo POM, tengámosla encima de la mesa y la aceptaré. Pero si la excusa es buscar los aspectos técnicos que me tiene que poner sobre la mesa un arquitecto o un urbanista de mucho prestigio, me cuesta un poco más aceptarlo.

¿Hay esas ganas de dialogar entre los partidos de esta ciudad?

Me he encontrado algunos partidos a los que, cuando les hablas de participación o de vincular lo que te dicen los vecinos, les cuesta un poco más. A IU-Podemos, que es la primera legislatura que estamos, al contrario: nos vincula básicamente la participación vecinal. Yo parto de la base de que no lo sé todo, pero quien sí lo sabe es quien convive con el problema todos los días. Si no aprendemos que el movimiento asociativo vecinal organizado de Toledo es el que ha dibujado nuestra ciudad y es el que nos tiene que ayudar a dibujar la ciudad del futuro, estaremos errando.

¿Hemos aprendido algo de la pandemia?

Tenemos que acostumbrarnos a otro modelo de vida, desacostumbrarnos al que tenemos. Incluso el modelo de desarrollo de la ciudad, el de un turismo feroz, masivo y extranjero, debe ser otro, con otro ritmo, y acostumbrarnos a otro tipo de turismo. Un modelo de ciudad que sea más sostenido en el tiempo. Porque el que tenemos se ha caído en la primera curva, que ha sido muy dura, y ciudades tan importantes como Toledo no sé si se lo pueden volver a permitir.

Eso de unir los barrios, algo que usted reclama, suena más a una autopía por el diseño de ciudad que tienen.

Es posible. Pero el POM es el que debe vertebrar. No podemos hacer una red para unir todos los barrios, pero sí que deberíamos construir una red que permitiese a los vecinos llegar, sin jugarse la vida, de un barrio a otro. No es de recibo que para llegar de Santa Bárbara al Polígono, o de Azucaica a cualquiera de los dos, no haya nada más que una conexión por la que pasan coches a 90 kilómetros por hora. La circunvalación del barrio de Buenavista y de las Tres Culturas es una calle, recepcionada por el Ayuntamiento como tal, que sigue siendo una vía en la que se circula a 70-80 kilómetros por hora. Una ciudad que tiene eso como ejes vertebradores no es una ciudad que vertebre personas.

¿De qué se tiene que avergonzar el equipo municipal de Gobierno?

De 37 millones de euros privatizados. Servicios públicos por ese valor que están en manos de empresas y que son 37 millones de euros que sirven para hacer ricas a grandes corporaciones empresariales con la gestión de servicios públicos municipales. Es algo que nosotros le vamos a recordar durante toda la legislatura. Los ciudadanos no tienen que conformarse con que salga agua del grifo o que las calles estén más o menos limpias; o que el servicio de ayuda a domicilio llegue a nuestras casas en mejores o en peores condiciones. Los ciudadanos tienen que saber que estos servicios, por ejemplo, están privatizados. El gran beneficiario de ellos no es el usuario, el vecino; es la empresa privada que lo gestiona. Y 37 millones de euros son demasiados. Esto, unido al cincuenta y tantos por ciento de presupuesto municipal que tienen para las nóminas de los trabajadores, significa que al Ayuntamiento le queda un presupuesto muy pequeñito para gestionar política social, que la que a nosotros nos interesa.

Pero algo bueno habrán hecho la alcaldesa y sus concejales.

Sí, algo bueno han debido de hacer cuando han pasado de nueve concejales a doce. La ciudadanía no es boba. Al contrario, entiende dónde está. ¡Claro que ha hecho cosas buenas! El Patronato Deportivo Municipal ha mejorado mucho. Lo digo sinceramente, y lo he dicho en el consejo rector del patronato. Creo que se ha modernizado, que se ha impuesto una política de adecuación de las necesidades ciudadanas a lo que puede ofertar el patronato. Y eso se ha hecho bien.

¿Por qué es bueno que el Ayuntamiento invierta 10 millones de euros de su remanente en infraestructuras y servicios en los próximos dos años? El PP, Ciudadanos y Vox votaron en contra en el pleno.

Ese pleno tiene una casuística especial. El PP está llevando mociones para que no se detraiga nada de los remanentes municipales para entregárselos al Estado. Por cierto, un Estado que hoy está sosteniendo un escudo social que permite que cinco millones de personas estén cobrando los ERTE o que el Ingreso Mínimo Vital esté sobre la mesa; o que los autónomos cobren una prestación, o que se pueda impedir el desahucio hídrico o el eléctrico en las casas porque no pueden afrontar los recibos. Pues bien, el PP lleva mociones para que no se detraiga nada. Pero lo dije en el pleno municipal: el real decreto que se va a aprobar o no en el Congreso de los Diputados es infame. Y el acuerdo de la FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias] con el Gobierno es cobarde.

¿Y ustedes llevaban al pleno algo distinto?

Lo que traíamos a Toledo es un acuerdo diferente, en el que se incluían cosas que nosotros creemos que tienen que ver con nuestra política: un modelo industrial nuevo y un apoyo a los servicios públicos, que no están en el acuerdo de la FEMP y el Gobierno. Y eso es lo que se votó en Toledo. Los diez millones que se dice que van a invertir ya lo sabíamos. Pero no sé hacia dónde estaban mirando los compañeros del PP, Ciudadanos y Vox en las comisiones de Hacienda, en las que se nos explicó, por activa y por pasiva, que con la aprobación del anterior plan económico financiero teníamos garantizados estos diez millones de inversión. Lo que vamos a recibir de la parte que prestemos voluntariamente al Estado, si es que así lo decidimos, es el 35 por ciento de forma directa y el resto, en un plazo demasiado largo para nosotros. Pero para eso estamos; para intentar cambiar el acuerdo y que ese plazo de devolución del dinero prestado sea inferior. Y, sobre todo, algo que pedíamos desde septiembre de 2011: que no se priorice el pago a los bancos y que sí se priorice el pago a los vecinos. Por eso insistí a la alcaldesa en que, mejor hoy que mañana, firme un decreto para gastar todo el remanente de Tesorería que la ciudad necesita. Porque la ley que está aprobada en el BOE se lo permite.

Ha hablado de un nuevo modelo económico. ¿Es posible, sinceramente, conseguirlo en Toledo?

Debemos, y claro que se puede. ¿Cuánto dinero hemos recibido, en España y en Castilla-La Mancha, de fondos europeos que tienen que ver con la despoblación? Miles de millones. ¿Se ha avanzado? No. Quizá se ha gestionado mal; se ha gestionado sin creerse que lo que se estaba gestionando era importante. Sin embargo, las provincias donde hay un modelo industrial desarrollado han sostenido mejor esta crisis. En Toledo no hace falta crear nada. Tenemos un polígono industrial, a lo mejor pequeño y a lo mejor hay que dar más metros industriales; pues démoslo. Así le dotaremos de un futuro sostenido, también sostenible; que garantice a las familias que no van a trabajar de jueves a domingo o solo en campañas.

¿Cómo anda el equipo de Gobierno en materia de transparencia?

Regular. Debería dar la información de una manera más normalizada. No me tengo que enterar por una rueda de prensa de qué ha pasado en la Junta de Gobierno local. Entiendo que todo no lo pueden contar, pero hay proyectos de ciudad... Por ejemplo, yo no me puedo enterar de que el ferial pasa a ser un parque fluvial porque lo han decidido en una Junta de Gobierno. No me puedo enterar de que Puy du Fou tiene acceso a hacer obras bonificadas por el Ayuntamiento en una Junta de Gobierno. No me puedo enterar por la prensa de en qué va a invertir cinco millones en obras financieramente sostenibles. ¡Claro, tienen potestad para no informarnos antes, pero ellos verán!

«Un pueblo sin miedo es lo más temible, porque sus principios son innegociables». Leo esta frase en su Twitter. ¿Se puede aplicar a los toledanos?

Ojalá. Una sociedad concienciada y con conciencia es una sociedad muy temible. Porque sus principios no se negocian y, si la sociedad cree firmemente en servicios públicos, las instituciones no pueden ir en contra.

Terminamos. Y nos vamos sobre dos ruedas. ¿Siente envidia cuando viaja por ciudades donde los carriles bici forman parte de su paisaje?

Sí, rotundamente sí, sabiendo que hay zonas de Toledo inviables, salvo que seas Bahamontes. En Santa Bárbara se está haciendo un bulevar para el que no se ha pensado un carril bici. Siento envidia que en barrios como el Polígono no se potencie ese medio de transporte saludable y sostenible.