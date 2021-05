Burguillos de Toledo «Le di un mordisco porque tenía que defenderme; el conductor del autobús se lió a darme golpes en la cara» «Si él no se hubiera llevado al niño, no habría pasado todo esto», afirma José Miguel Saraiva Benítez

José Miguel Saraiva Benítez es el hombre que mordió en el cuello al conductor de un autobús de línea regular en Burguillos de Toledo el pasado viernes por la tarde, como ha informado ABC. «Si él no se hubiera llevado al niño, no habría pasado todo esto», afirma. También asegura que lo volvería a hacer: «Cualquier persona que tuviera un bebé dentro de un autobús solo, se habría comportado así».

José Miguel Saraiva da su versión sobre el incidente, que se desencadenó sobre las tres y media de la tarde. «Una prima mía de 17 años subió al autobús en Sonseca con su bebé de cuatro días, que iba en su 'maxicosi'. Pero, al ir al pagar el billete, se dio cuenta de que el dinero se le había caído. Le dijo al conductor que esperase un momento, para bajar y que su madre le diera dinero para pagar el billete -asegura-. Pero, cuando fue a pedir dinero a su madre, él cerró las puertas y se fue. El bebé se quedó dentro y, gracias a Dios, había una amiga de ella dentro del autobús».

«Mi prima, desde fuera, le pidió por favor que parase el autobús, pero el conductor tiró -continúa José Miguel-. La gente que iba dentro le decía que parase en Ajofrín y que le diera el bebé. Pero no paró en Ajofrín, aunque había una muchacha que iba a bajarse».

«Llamamos por teléfono a la conocida nuestra que iba en el autobús junto al bebé y le dijo al conductor que parase, porque a la madre le iba a dar algo; solamente quiere coger al niño. Pero el conductor respondió: 'No voy a faltar el respeto a nadie, pero no voy a parar'», asegura José Miguel, quien niega que él y su prima sean gitanos.

«Ella llegó llorando a casa, cogimos el coche y en Burguillos logramos parar el autobús; pusimos el coche delante para que no se fuera y le pedimos que abriera la puerta porque el bebé estaba dentro. Éramos cinco personas y luego fueron parando más gente conocida nuestra. Pero él contestó que no había ningún niño y su intención era seguir la marcha. Entonces yo me puse delante del autobús y le dije que me atropellase si no me iba a dar al niño».

«Como no me quería abrir la puerta, tuve un ataque de nervios y me quise meter por la ventanilla. Al hacerlo, el conductor se lió a darme de hostias en la cara. Con medio cuerpo dentro y con las manos atrás, no me podía defender y le pegué un bocado». «Después de media hora negando que estuviera el bebé dentro, la gente empezó a insultarlo, el conductor abrió la puerta de atrás, un pasajero sacó al niño, volvió a cerrar la puerta y ya está. Ya teníamos al niño», concluye José Miguel, quien ha denunciado al conductor por lesiones.