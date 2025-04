«Llevada al cine, la situación política española superaría todas las sagas de Star Wars»

Roberto Lancha de los Silos (47 años) cumplió en septiembre un trienio al frente del espacio radiofónico « Estamos de cine » (CMMedia). El periodista toledano, que trabaja de viernes a domingo en los servicios informativos de la radio regional, recogerá este lunes el premio que concede la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al mejor programa de radio en 2018. Un galardón que el antiguo becario de ABC Toledo, donde hizo sus pinitos como crítico cinematográfico, hace extensivo a dos de los pilares de «Estamos de cine»: su paisano Ángel Luque y el periodista Alberto Luchini.

Una facilona. ¿Es Castilla-La Mancha una región de cine?

Por supuesto, y más cuando estamos empezando a dejar claro que somos un escenario natural, patrimonial e histórico perfecto para rodajes de altura, sea de temas históricos o sociales. Estamos demostrando que somos un destino muy bueno, en lo que se está trabajando desde el Gobierno autonómico con la iniciativa Castilla-La Mancha Films Commission . A ella le estamos prestando la voz a través del programa de radio para que se sepa que la región puede ser un destino cinematográfico bueno, bonito y barato, aparte de un reclamo turístico y gastronómico.

¿Le viene de cuna su dedicación a la información cinematográfica?

Sí, de siempre me ha gustado. Comencé a encauzar mis inquietudes periodísticas en la universidad y descubrí el circuito de versión original mientras estudiaba en Madrid. Luego me especialicé porque me gustaba mucho el cine como la forma de analizar las películas desde el punto de vista de la crítica periodística.

Las películas, ¿en versión original o dobladas?

¡Qué dilema! En España tenemos una tradición de buenísimos dobladores y nos hemos «malacostumbrado» a escuchar muy buenas voces y a no hacer el esfuerzo que hacen en otros países a escuchar la voz original de los protagonistas y a leer los subtítulos casi sin darnos cuenta. Hemos hecho más pereza y estamos habituados a que nos den «masticada» la voz de los actores. Pero, aunque tengamos grandes dobladores en España, las grandes películas e intepretaciones se disfrutan más si escuchas las voces de los protagonistas en versión original.

Iván Espinosa de los Monteros (Vox) dijo en abril: «Me cuesta creer que el cine sea cultura». ¿Qué le responde?

Es una auténtica barbaridad. Desde la noche de los tiempos se viene llamando al cine «el séptimo arte». Y es cultura que aglutina además al resto de las artes. Es capaz de trasladar lo mejor de la literatura al cine, lo mejor de las artes escénicas, la capacidad teatral de interpretación, buenos textos, buenos guiones, la pintura, y, por supuesto, la fotografía, elevada a la máxima expresión, que es la fotografía en movimiento. El cine es una ventana a la cultura tremenda.

¿Es de izquierdas el cine español?

En absoluto. Es un cliché que está haciendo muchísimo daño al cine porque hay películas enormes. Por ejemplo, una reciente, El Reino , de Rodrigo Sorogoyen, fue encasillada como una película con un sesgo socialista contra el bloque conservador. En realidad, basta con asomarse a la película para darse cuenta que da para todos los lados; que es un reflejo de la política actual con corrupción no solo en el PP, sino en otros muchos espectros políticos. Hay muchos directores, guionistas y personas que no están vinculadas a ningún partido político y que están haciendo auténticas maravillas, mucho más allá de la ideología que tengan.

La situación política actual, ¿es una película de comedia, de terror, de suspense, pasa palabra,...?

¡Bufff! Llevada al cine, no daría para una trilogía, sino que superaría todas las sagas de Star Wars. Tendría comedia, thriller , mucho thriller ; tendría terror en estado puro y creo que ni el mismísimo Berlanga, ni Buñuel ni Dalí juntos conseguirían tejer un guion que fuese tan retorcido como la realidad de la política española actual.

El 25 de enero, nueva entrega de los Premios Goya. ¿A qué político entregaría el galardón a mejor actor o actriz?

Una pregunta increíble (risas). Ex aequo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

¿Qué sería Castilla-La Mancha sin Pedro Almodóvar?

Seguiría siendo un lugar de referencia para el cine como escenario, pero es cierto que Pedro Almodóvar es el emblema de esta región en lo cinematográfico. Para colmo, en sus películas se abre en canal y se muestra a sí mismo; se ve el poso de una región como esta, con sus peculiaridades, con su intrahistoria... Es cierto que Castilla-La Mancha es mucho más que Almodóvar, pero es nuestro gran embajador internacional.

¿Y qué hubiera sido de la región sin José Luis Cuerda y su «Amanece, que no es poco»?

Seríamos una región menos peculiar, una comunidad que no habría sido el escenario de una de las películas de culto más interesante de la historia del cine español. Es un aglutinador absoluto del humor manchego surrealista y albaceteño, si me apura. Ahora mismo, «Amanece, que no es poco» y Castilla-La Mancha van de la mano.

¿Cuál es su película de cabecera?

Depende del momento en el que estés y de lo que hayas visto. Me quedo con lo más reciente, con lo que más me ha impactado. Es una coreana que se titula Parásitos , posiblemente la película del próximo lustro y que marcará época. Hemos tenido la suerte de verla en el Cineclub de Toledo y no se ha proyectado en salas comerciales. Me temo que va a ganar un Óscar a la mejor película de habla no inglesa y va a dejar sin el galardón a Pedro Almodóvar.

¿Y cuál no ve ni aunque le paguen?

Hay muchas películas malas, pero tengo que rumiar más la respuesta (...) La mayoría de las que protagoniza Nicolas Cage.