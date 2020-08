La lista de María o cómo cazar al coronavirus por teléfono «Tienes que hacerme una lista de tus contactos», les pide la rastreadora a los positivos en Covid-19

Lleva años cubriendo vacaciones y bajas, y desde 2016 trabaja en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). María Bermúdez, enfermera de 37 años, es rastreadora del Covid-19 desde el 15 de mayo pasado, cuando le ofrecieron el trabajo en el centro de salud de Sillería, en el Casco Histórico de Toledo (unas 9.700 tarjetas sanitarias). Pocas semanas atrás había perdido a su bebé en un embarazo prácticamente a término, cuando el estado de alarma llevaba una semana en vigor, y decidió aceptarlo.

Dice que la semana de formación que le impartieron le sirvió bastante «porque es la primera vez que he trabajado en esto, la primera que vivimos una pandemia», y habla de las enseñanzas de Florence Nightingale (1.820-1910), recordada por su trabajo como enfermera durante la guerra de Crimea y por su contribución a la reforma de las condiciones sanitarias. «Ella en cierta forma es nuestro ídolo, impulsó las medidas higiénicas en la guerra y entonces y ahora sigue siendo lo mismo: distanciamiento social, lavado de manos, airear los espacios a la hora de prevenir los contagios».

Según los datos que facilita a diario la Dirección General de Salud Pública, los contagios por Covid-19 van subiendo paulatinamente en número desde desde hace unas semanas.

Sí, el nivel de trabajo es mayor, hacemos más pruebas y contacta con nosotros mayor número de personas que ha tenido contacto con alguien que les ha comentado que ha dado positivo en la prueba.

Del total de personas que ha visto, ¿cuántos han dado positivo?

Ha sido uno de los principales cambios que hemos notado. Hasta mediados o primeros de julio el porcentaje de los que daban positivo era pequeño, y desde mediados de julio hasta ahora el porcentaje se ha disparado.

¿Cuál es la vía principal del contagio, gente del entorno, restaurantes, ocio nocturno?

Ayer estuve hablando con una compañera y no hemos sabido nada de restaurantes; y mira que en los restaurantes te quitas la mascarilla y comes, pero temas de fiestas y reuniones familiares, sí. En el ámbito laboral, de de momento no ha habido muchos casos.

¿Cuál es la vía más fácil de contacto físico?

La más fácil es la boca, pero yo, con este virus, ya no descarto nada. A veces te encuentras casos que no sabes por dónde cogerlos, situaciones en la que se han guardado distancias y se ha tenido mascarilla, y sin embargo sale algún positivo. O gente que está encamada, que no sale de su casa, y de pronto lo tiene, mientras que los cuidadores dan negativo.

¿Y los asintomáticos, que sin embargo transmiten el virus?

Por eso también está recomendado en el protocolo. Cuando hay contactos estrechos, antes solo se hacía el seguimiento de los 14 días de aislamiento desde el último contacto con el caso, y ahora se recomienda hacer la prueba a los contactos estrechos y también ir pillando asintomáticos. Dese cuenta de que estos hacen su vida normal.

¿Cuánta gente tiene ahora en rastreo, siguiendo sus vidas?

Aproximadamente estoy metida en unas 40 vidas, pero hay compañeros que están mucho peor, en sitios donde hay más casos y solo dos rastreadores, y claro, están fastidiados.

¿Zonas como La Sagra toledana?

Es en las zonas fronterizas, donde hay mucho intercambio de trabajadores, «vivo aquí pero trabajo allí», es donde parece que más está surgiendo.

Aquí, en el Casco Histórico de Toledo hay mucha población mayor. ¿Están volviendo a contagiarse?

Ahora mismo, de la gente que yo veo, tenemos muchos más casos en gente de mediana edad y joven que mayor. Mayores estoy siguiendo solo a tres. La mayoría son de 60 para abajo.

¿Y jóvenes?

Unos cuantos, de estos de entre 20 y 34 o 40, o 16 a 40, los que están metidos más en el mundo del ocio, los cumpleaños de los amigos...

Cuando detecta un positivo, ¿qué es lo primero que hace?

Cuando una persona es positiva lo primero que hago es llamarla por teléfono, le comento su resultado y le digo «tengo una tarea para ti: tienes que hacerme una lista de las personas con las que has estado». Si es una persona asintomática, contamos 48 horas antes de la toma de muestras, y si es con síntomas, 48 horas antes del comienzo de los síntomas. Es una lista de las personas con las que han estado más de 15 minutos a menos de dos metros. Les digo que me pongan el nombre, los apellidos y el teléfono. Les recomiendo que sean ellos quienes les avisen para que no lo sepan por mí directamente. Y les digo que me llamen en dos de horas y me den su lista.

¿La gente colabora bien, alguien se ha negado?

Bastante bien. Nadie se me ha negado, la verdad. Esto ha sido una cosa tan grande y la gente ha visto lo que ha visto, que es bastante colaboradora en este sentido. Otra cosa es cuando le dices que tiene que aislarse, pero cuando a la gente le haces partícipe del proceso, colabora más. No he tenido ningún problema

¿Ninguno?

A la hora de hacer la lista, a veces solo se saben el nombre, o hay contactos de Madrid, pero nos ponemos de acuerdo los rastreadores con Epidemiología y al final lo sacamos. Y yo pregunto a un compañero si tiene algún caso que haya salido positivo y me dice, pues sí, me ha salido a mí. Al final todos nos vamos relacionando, «oye, que este ha dado positivo, pero es que este es del Polígono, que yo le hice la prueba», y resulta que era un contacto de uno mío de Sillería. En el momento en que un contacto da positivo y no es de mi centro, lo remito a su centro para que lo siga su médico de cabecera.

¿Qué pasa cuando le dice a alguien que tiene que confinarse 14 días?

Las personas razonables no se porta mal, aunque hay casos de gente que te pregunta si puede salir a la calle si le sale negativo en la prueba. Y le digo que no, claro. Tiene que estar aislado 14 días desde el último contacto con la persona que ha dado positivo. Si la viste el sábado, el domingo sería tu primer día de aislamiento.

¿Hay que meterse en casa y no salir ni para comprar?

Exactamente, no salir para nada. Que te haga la compra un vecino y te la deje en la puerta.

¿Y en su casa deben aislarse de sus familiares?

Dentro de su casa tienen que estar confinados también, en su propia habitación, y si hay dos baños, que ellos usen uno y su familia otro, y que coincidan el menor tiempo posible.

Si están trabajando, ¿deben darse de baja?

Son 14 días aislado y con baja laboral. Hablo con su médico de cabecera y le digo que tiene que darle la baja. Ese es el problema que te encuentras muchas veces. Hay dos casos: los que han empezado a trabajar hace poco y les da mucho miedo pedir la baja, y los autónomos, que día que no van a trabajar, día que no cobran

¿Desde el Casco Histórico hay mucha interrelación con otros barrios?

Por la forma de ser de la gente, es donde menos interrelación hay. En los pueblos se da mucho más el contaco social: familia, amigos de otros pueblos, los abuelos, que viven en otro.

¿Cómo controla a los que tiene confinados?

Les llamo el primer día de aislamiento, el quinto, el noveno y el día 14 para preguntarle qué tal está, si ha notado algún tipo de síntoma; también para ver que realmente está confinado

¿Cómo cree que será la evolución de la pandemia ahora?

El rastreo se nos está complicando un montón cuando la gente se junta mucho. Por supuesto que hay que hacer vida, pero siempre en nuestro pequeño círculo, no se puede quedar todos los días con gente distinta, hay que tener cuidado y llevar una vida tranquila. Lo que ocurre es que ha pillado el verano, que es muy social. Según se ha ido abriendo todo y hemos ido relacionándonos más, viajando más y teniendo más reuniones, han aumentado los casos.

¿Para otoño hay que temerse lo peor?

Mi opinión personal es que el virus va a ir a peor, según lo que yo veo ahora mismo. Creo que el volumen va a subir mucho y va a ser un poco más caótico.

¿Y qué pasará en los colegios?

No sé. ¿Sabe lo que dicen por ahí? Que «El Corte Inglés» no ha hecho este año el anuncio de la vuelta al cole.