La Junta pide evitar aglomeraciones en el reparto de los 2 millones de mascarillas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado un mensaje claro recomendando «evitar aglomeraciones innecesarias y efectuar su recogida en los momentos de menor afluencia de personas». Se refería a la entrega desde este lunes y durante dos meses en las 1.256 oficinas de farmacia de la región de una partida de dos millones de mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños gratuitas, que al poder aguantar 10 lavados supondrán un ahorro considerable en las familias.

Esta segunda entrega de mascarillas se incluye en el programa de salud «Te protege, nos protege, úsala», que tiene como objetivo facilitar a la población el acceso a mascarillas como medida de protección frente al coronavirus, a través de la red de oficinas de farmacia de la región.

Esta iniciativa se está desarrollando en colaboración con el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha y las empresas distribuidoras de medicamentos de la región. En la primera fase que tuvo lugar durante los meses de junio y julio se retiraron en las oficinas de farmacia, en paquetes de 3 mascarillas higiénicas de adulto, más de 5,4 millones para los ciudadanos de la región.

Ahora podrán retirar su mascarilla en cualquiera de las 1.256 oficinas de farmacia de la región, con la presentación de la tarjeta sanitaria del Sescam y en el caso de los asegurados y beneficiarios de los Regímenes Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y de la Mutualidad General Judicial (Mugeju), con la presentación de su tarjeta identificativa de mutualista.

Tanto las mascarillas de adultos como la destinada a público infantil se presentan en dos tallas diferentes y en dos tonalidades diferenciadas.

Las mascarillas para adultos incluyen la bandera de Castilla-La Mancha, así como la bandera de España. Las destinadas al público infantil incluyen un Quijote y una Dulcinea .

Cada ciudadano tiene asignado su mascarilla higiénica reutilizable que podrá retirar en la oficina de farmacia durante dos meses, por ello se recomienda evitar aglomeraciones innecesarias y efectuar su recogida en los momentos de menor afluencia de personas.

Precisamente si no se hace una recogida escalonada se corre el peligro de que ocurra lo que ya pasó el verano pasado con la primera entrega: el colapso del sistema informático que impedía registrar en los terminales de las farmacias la retirada de la mascarilla, circunstancia que imposibilitaba a los usuarios poder llevarse las mascarillas de las oficinas de farmacia, que en los últimos días han recibido ya todo el material.

En este sentido, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Toledo, Javier Jimeno, ha manifestado a ABC su deseo de que esta vez no vuelva a suceder, aunque la falta de ancho de banda suficiente en algunas zonas podría suponer alguna dificultad para la dispensación de este material.

Cada una de las oficinas han recibido una cantidad en función del número de dispensaciones anteriores, más el incremento de la población infantil.

Jimeno, en todo caso, destacó que «la farmacia siempre está dispuesta a colaborar con la población en beneficio de la sanidad. No hay que olvidar que la oficina de farmacia está siempre en primera línea porque es la primera vía de entrada del ciudadano en el sistema sanitario ». Pero también hizo un llamamiento a los usuarios indicando que «espero que todos se deshagan de esta mascarilla cuando hayan hecho todos los lavados que permite; de no ser así, no tendrían nada que les protegiera eficazmente», ya que precisamente no es la mascarilla de mayores garantías frente a las quirúrgicas o las FFP2.

El Gobierno regional señaló este domingo que con esta iniciativa cumple con su compromiso de poner a disposición de los ciudadanos mascarillas de adultos e infantiles en condiciones de gratuidad y accesibilidad, para reducir los contagios por Covid-19, que se dispensarán en las oficinas de farmacia de Castilla-La Mancha por profesionales sanitarios, garantizando el asesoramiento de uso adecuado y en un marco de protección y promoción de la salud y de educación sanitaria.