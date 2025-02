Ingeteam y la UCLM utilizarán inteligencia artificial en plantas fotovoltaicas

Ingeteam , en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha , lidera un proyecto de I+D+i para optimizar el rendimiento de plantas fotovoltaicas a través de una novedosa herramienta de análisis inteligente . Se trata de la implementación de nuevos sistemas de monitorización con drones, lo que permitirá aumentar la rentabilidad y el alargamiento de la vida de las instalaciones fotovoltaicas.

El proyecto denominado RA4PV tiene como objetivo desarrollar un sistema de navegación aérea y un subsistema de diagnóstico de paneles solares así como implementar el nuevo modelo de inspección en una plataforma «online», permitiendo así su movilidad. Además también proporcionará herramientas para la toma de decisiones durante los trabajos de operación y mantenimiento.

El proyecto se centrará en el desarrollo de nuevas tecnologías en: monitorización y tratamiento de señales para la obtención de datos térmicos fiables que permitan clasificar y cuantificar la gravedad del defecto, gracias aldesarrollo de novedosos algoritmos de tratamiento de los datos; el aumento del rendimiento del sistema de monitorización, con un novedoso sistema de posicionamiento de la aeronave no tripulada, que permita la reducción de errores y medidas no deseadas, asegurando que el dron está analizando la zona deseada por el operador; el desarrollo de una plataforma basada en Internet of the Things (IoT), permitiendo el acceso a los servicios desarrollados desde cualquier localización mediante conexión a Internet, en tiempo real. El usuario a través de sus datos de acceso puede subir la información de la inspección a la plataforma diseñada y desarrollada en el proyecto para realizar tratamiento online de los datos, obteniendo como resultado un informe con la localización e identificación de los defectos presentes en paneles solares.

Este nuevo sistema estará compuesto por un vehículo aéreo no tripulado (UAV o dron) con la capacidad de inspeccionar grandes áreas y transportar diferentes sensores o cámaras, nuevos sistemas de posicionamiento para asegurar el correcto desarrollo de la trayectoria de los drones, asegurando que se evitan errores en la medición de los paneles, algoritmos de identificación, cuantificación y clasificación de defectos o anomalías causantes de la reducción del rendimiento, como puntos calientes o suciedad.

Con una duración de 3 años, R4PV finalizará en septiembre de 2023 y ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación, concretamente mediante la convocatoria Proyectos de I+D+i «Retos-Colaboración» del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovacion Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017 -2020.