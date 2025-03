La hostelería pide a Page que salve y rescate al sector ante un otoño crítico

Tras la reunión mantenida este miércoles en el Palacio de Fuensalida entre el presidente regional, Emiliano García-Page, y algunos miembros de su gobierno y una representación de la Federación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha , este sector ha pedido al jefe del ejecutivo autonómico que se una al lema de toda España «Salvemos la hostelería» y adopte las medidas oportunas para «rescatar» a todas estas empresas ante un otoño e invierno en el que la situación «tiene visos de empeorar severamente» , entre otras cosas por el fin de la temporada de terrazas.

Por parte de la Federación acudieron a la reunión el vicepresidente y encargado de las Relaciones Institucionales, Alfonso Silva; el presidente de la Asociación de Hostelería Toledo, Tomás Palencia y su homólogo en Guadalajara, Juan Luis Pajares, así como los vicepresidentes de las Asociaciones de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Raúl Moreno, José Ángel Sánchez y Félix Aceñero, respectivamente.

En un escrito, los hosteleros reconocen que «algunas de las demandas del sector escapan a la competencia normativa de la Junta de Comunidades, aunque pese a ello han pedido que García-Page «utilice toda su capacidad de influencia en otros estamentos para que se arbitren medidas que salven a la hostelería».

Entre las medidas demandadas figura el establecimiento de ayudas a fondo perdido en cuantía variable en función de las pérdidas que se vienen acumulando, tal y como se ha hecho en otros países como Italia. En cambio, apuntaron que «no es el momento de los préstamos ICO, ni de soluciones, que lo único que hacen es endeudar más a los hosteleros; ha llegado la hora de “rescatar” al sector con ayudas directas y un plan estratégico para la hostelería, más allá de aquellas que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó en mayo para la totalidad de los sectores obligados a cesar su actividad por la declaración del estado de alarma». Además, piden ampliar los plazos de carencia y amortización en los préstamos ICO.

Prórroga de los ERTE

También se ha puesto encima de la mesa la necesidad de que los Ertes en vigor no solo se prorroguen como mínimo hasta abril de 2021, sino que lo hagan en mejores condiciones para las empresas y trabajadores. «Es preciso que las empresas que no pueden abrir (ocio nocturno) puedan acogerse a Ertes con exención total del pago de las cuotas de Seguridad Social, y aquellas que tienen una actividad parcial se vean relevadas de la obligación de abonar cualquier tipo de cotización por el personal no empleado».

También se requiere máxima agilidad en la tramitación y pago de las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados.

Otra petición pasa por «eximir, reducir o bonificar la carga impositiva con que se grava a las empresas a través de los impuestos especiales y tasas autonómicas y locales».

Estímulos a la demanda

Los hosteleros, además, piden medidas que estimulen la demanda como la aplicación de bonos de activación del consumo de familias y empresas y reducción temporal del IVA en hostelería son otras de las demandas de la Federación.

Asimismo, reclaman «que se siga invirtiendo en la promoción turística de la región, no solo en el mercado interior, sino también en el exterior y en función de cómo los turistas extranjeros puedan visitar España».

La Junta destaca su apoyo

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, dijo antes de la reunión que el 50 por ciento de los hosteleros de Castilla-La Mancha que se han visto afectados por las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus ha recibido ayudas de las puestas en marcha por el Gobierno regional.

Franco ha señalado que la comunicación con el sector de la hostelería y el turismo ha estado «abierto» desde el origen de la pandemia y, de hecho, remarcó que es el sector al que el Gobierno regional ha dedicado más atención y que, incluso, amplió el montante de 25 a 80 millones de euros de las ayudas a microempresas y autónomos para que ninguna empresa se quedara fuera de las mismas.

En concreto, ha precisado que, según la información de los expedientes que han sido convocados, resueltos y abonados en tres meses, prácticamente el 50% del sector de la hostelería habría percibido ayudas a microempresas y autónomos de entre 1.500 y 3.000 euros .

Además, ha recordado que el Ejecutivo regional puso en marcha una campaña para animar y trasladar a la sociedad que estar en los establecimientos hosteleros es seguro, acompañada de algunos elementos para que los propios locales pudieran cumplir con los niveles de seguridad exigidos.

También ha indicado que han sido varias las reuniones que el presidente regional ha mantenido con el sector en los últimos meses para poner en marcha la aplicación del ocio nocturno que quedó sin efecto una vez que se decidió el cierre de estos establecimientos a nivel nacional. « El diálogo con el sector ha sido permanente , y el presidente regional vuelve a mostrar su apoyo al sector con la reunión de este miércoles en el Palacio de Fuensalida».

Preguntada por si no se descarta tomar más medidas que afecten a este colectivo, Franco resaltó que del Plan de Medidas Extraordinarias por la Covid-19 ya hay doce decretos puestos en marcha, muchos para dar respuesta al sector de la hostelería. No obstante, aseguró que el Gobierno regional seguirá trabajando «con la mirada puesta en la plena recuperación económica» de este sector y de otros que se están viendo afectados o resentidos.