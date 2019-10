Un guardia civil de Toledo reconoce un cohecho de 300 euros y será condenado a dos años de prisión Será expulsado del cuerpo después de aceptar una inhabilitación de tres años y seis meses

El pasado 12 de octubre, día de la patrona de la Guardia Civil, José Antonio O. R. desfiló uniformado y armado en el acto institucional que se celebró delante de la Comandancia de Toledo. Ha sido la última vez en su carrera profesional porque este agente de 54 años, condecorado en varias ocasiones, va a ser expulsado del cuerpo. Este lunes, en la Audiencia Provincial de Toledo, ha reconocido haber aceptado un soborno de 300 euros en 2010 por expedir dos autorizaciones temporales de armas a un cazador falsificando documentos.

Delante del magistrado Emilio Buceta, José Antonio se ha conformado con una pena total de dos años de prisión y una inhabilitación especial para empleo o cargo público, en concreto para el ejercicio de guardia civil, durante tres años y seis meses. Además, pagará las cosas del procedimiento, así como una multa de 150 euros y otra de diez meses con una cuota diaria de 6 euros. La defensa del guardia deberá ahora solicitar al tribunal de la Audiencia de Toledo la suspensión de la ejecución de la pena de prisión.

Pero, ¿qué hizo? El agente, a quien se le ha aplicado la agravante de funcionario público, ha admitido la autoría de un cohecho propio pasivo y de un delito continuado de falsedad en documento oficial. Según la Fiscalía, José Antonio pidió 300 euros a un cazador por dos autorizaciones temporales de armas, permisos falsos que fueron realizados de una manera burda. Y lo hizo en la Comandancia de Toledo, aprovechando su puesto en el Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos.

Los retrasos le han beneficiado

Lejos está la pena que este agente ha acordado con la petición inicial de la Fiscalía de Toledo: casi 10 años de prisión y 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Pero, ¿a qué se ha debido la rebaja? Al retraso en el procedimiento. Han pasado más de nueve años desde que José Antonio cometió los hechos que ha reconocido ahora.

Según la fiscal del caso, Marta Holgado, el procedimiento se ha dilatado porque «ha tenido avatares procesales, no por inactividad». «Se siguió un cauce procesal y, cuando el juicio estaba señalado en 2016 en la Audiencia, este órgano decidió que el procedimiento se podía desgajar en dos: el cohecho por un lado y la falsedad por otro. La Fiscalía sostenía que era un procedimiento abreviado y recurrió en casación. Entonces el criterio del Tribunal Supremo cambió y mantuvo que todo el caso fuera juzgado por un tribunal de jurado», ha explicado a los periodistas.

Sin embargo, el tribunal popular no ha llegado a formarse debido al acuerdo de la Fiscalía con el acusado y con su abogada, Rosario Recio, que no fue informada por su cliente de la fecha del juicio y la letrada se enteró por la Fiscalía la pasada semana.

Pero José Antonio no ha sido el único procesado en este asunto. Victorio P. D., el cazador que le pagó el soborno de 300 euros, ha aceptado seis meses de prisión y una multa de 75 euros por un delito de cohecho activo con la atenuante muy cualificada de dilación del procedimiento, lo que justifica la aminoración de la pena. La Fiscalía pedía en un principio un años y seis meses de prisión.

Con esta conformidad, José Antonio acaba una carrera profesional en la que superó tres atentados terroristas y fue condecorado por el Ejército de los Estados Unidos y la OTAN. «Nunca he pensado en cambiar de trabajo, porque hago lo que me gusta y no sé hacer otra cosa», manifestó a ABC en 2002 después de recoger la condecoración de las fuerzas armadas estadounidenses.