El general Marcos dice adiós a Toledo con un caluroso recuerdo al Corpus

El toledano Javier Marcos , hasta el pasado 12 de diciembre coronel director de la Academia de Infantería, ha recibido este viernes, 20 de diciembre, la Faja de General de Brigada en un acto celebrado en el Aula Magna del centro castrense al que han asistido numerosos toledanos y autoridades civiles y militares, además del general director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea , y el nuevo director de la Academia, el coronel Antonio Armada.

En su turno de palabra, el general Marcos, que celebra también su reciente ascenso a Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) , ha dicho que «asumo este compromiso plenamente consciente de lo que supone y con la misma humildad con que recibí la primera estrella de alférez hace 33 años». Marcos, que ha servido en 15 destinos dentro y fuera de España, ha añadido que lo importante para él a partir de ahora es mirar al futuro, hacia adelante, «como siempre he hecho», y ha explicado que su propósito «siempre ha sido servir, convencido de que lo mejor está siempre por llegar» . En este punto, ha subrayado la fe y educación que su hermana y él recibieron de sus padres: «De ellos aprendí los valores que hoy guían mi conducta», y ha tenido palabras para su esposa Cuca y sus hijos Marta y Javier : «Tengo muy claro que su apoyo, sacrificios y ejemplo son los pilares de mi vida...el salto que hoy doy se lo debo a ellos».

Un momento del actto de Imposición de Faja de General de Brigada a Javier Marcos

Ha dado las gracias a sus jefes, subordinados, amigos y compañeros, especialmente a los de su promoción, y también a aquellos que «en algún momento me dijeron que no porque así me han hecho más fuerte». Asimismo, ha reconocido la figura del general Amador Enseñat y Berea, su amigo desde hace 20 años, que le ha ayudado «a crecer como militar y persona».

Apoyo de los toledanos

También «he mirado hacia abajo para no perjudicar a nadie...respetando siempre a mis subordinados, ayudándoles a crecer, a ser levadura de esta religión de hombres y mujeres honrados, a ser mejores militares y, como antes decía, mejores personas» . Para Marcos, ha sido una «responsabilidad excepcional» formar a miles de jóvenes «para convertirles en los mejores oficiales y suboficiales de Infantería posibles », con el objetivo principal de «forjar su carácter, actitud y competencia profesional». Ha añadido que «nada de esto hubiera sido posible sin mi equipo», cerca de 500 hombres y mujeres militares y civiles, muchos de los cuales le han acompañado en este día. Marcos ha confesado su emoción por todo lo anterior, «y por si esto fuera poco, en Toledo, la ciudad que me vio crecer y en la que al cabo de 27 años de ausencia me llevé la alegría de encontrar a algunos de aquellos amigos de entonces ocupando puestos de gran responsabilidad en casi todos los ámbitos».

El general flanqueado por Javier López y Víctor Manuel Martín López, presidente y director generak de Euriocaja Rural de Toledo ABC

Ha subrayado el apoyo que siempre han recibido la Academia y él mismo de los toledanos y de sus representantes políticos, un «apoyo, afecto y cariño visualizado en las calurosas horas de la procesión del Corpus, en los más de 2.000 ciudadanos que en estos tres años habéis jurado bandera , o en los miles de vosotros que nos habéis acompañado el día de la Inmaculada en esta imponente Academia; siempre he sabido que la Academia es la expresión de la voluntad del Ejército de Tierra de estar presente en Toledo, en el corazón de España, no de forma temporal sino permanente. Hoy tengo que admitir que quienes así lo decidieron hace 170 años acertaron plenamente».

La alcaldesa rodeada de los mandos militares en la Academia de Infantería

Finalmente, el general Marcos ha querido dirigirse a los alumnos de la Academia , «tened confianza en vosotros y en vuestras capacidades, talentos, habilidades y esforzáos, y si por lo que lucháis no llega, tened paciencia, no os desaniméis nunca, porque antes o después, a su tiempo, os llegará algo mejor». «Seguiré necesitando vuestros consejos para el mejor servicio a España. Porque servir es para mí es el único sentido de la profesión militar» , ha concluido.