El futuro de Cospedal Uno de los hombres que «suenan» para sustituirla como candidata a la Junta de Comunidades, Carlos Velázquez, se descarta de la carrera: «Sólo pienso en la alcaldía de Seseña»

H.Galán

Toledo Actualizado: 13/08/2018 20:55h

Desde hace semanas se especula con la posibilidad de que, tras su fracaso en las primarias del PP, María Dolores de Cospedal encabece la candidatura de este partido al Parlamento Europeo y no vuelva a ser candidata a la Junta de Castilla-La Mancha, donde sigue siendo presidenta regional del PP. En su partido en la región dicen que «vamos a respetar su decisión», y opinan que «ella se ha ganado el respeto y el cariño de todos nosotros. Cuando tome la decisión que tenga que tomar. la apoyaremos», ha dicho este lunes la diputada regional del PP María Roldán.

Además del secretario regional del PP, Vicente Tirado, o del alcalde de Guadalajara, Antonio Román, para el relevo de Cospedal como candidato a la Junta «suenan» otros nombres, como el del diputado regional y alcalde de Seseña, Carlos Velázquez. En una entrevista concedida a ABC, se descarta de este cometido.

—¿Cómo encara el PP las elecciones autonómicas y municipales?

En estos momentos no estamos pensando en ningún proceso electoral; solo pensamos en seguir trabajando para poner en marcha todos los proyectos ilusionantes que ya tenemos comenzados y agilizar al máximo los trámites para que otros sean una realidad.

Optar a la reeleción

-¿Quiere decir que volverá a optar a la Alcaldía de Seseña?

En lo que a mí se refiere, estoy trabajando yo y todo mi equipo para volver a conseguir una mayoría suficiente para poder gobernar en Seseña y seguir con estos proyectos tan ilusionantes y mantener esa buena imagen de Seseña que tanto tiempo nos ha costado conseguir y convertir a este municipio en uno de los mejores lugares para trabajar y vivir de toda la región.

-¿Se descarta entonces como candidato a la Junta de Comunidades?, ¿si tuviera que elegir uno, por quién se decantaría?

Tengo la convicción de que María Dolores de Cospedal se ha ganado el derecho a decidir si quiere continuar o no quiere continuar, y para nosotros sería una candidata extraordinaria sobre todo porque al PSOE no le gusta absolutamente nada. Una vez dicho esto, le digo que existen muchas personas dentro del PP mejores que Emiliano García-Page para ser presidente de Castilla-La Mancha; y cuando digo muchas, es que son muchas. Por lo tanto, creo que la respuesta es clara, es el momento de que el PP vuelva a gobernar en Castilla-La Mancha porque el PSOE y Podemos están volviendo a hacer lo mismo que hicieron hasta el año 2011: despilfarro, tratar de hacer una política sectaria, oscurantista y de beneficiar a sus amiguetes. Y al final dejar a Castilla-La Mancha en el furgón de cola de todas las comunidades autónomas en lo que se refiere a índices de progreso, de bienestar social, de riqueza per cápita o de producto interior.

-¿Qué opina del liderazgo de Pablo Casado al frente del PP?

Estoy convencido de que es el mayor liderazgo de los partidos nacionales, no existe ninguno como él; no existe ningún candidato que haya sido elegido en un proceso de primarias con hasta 6 candidaturas todas ellas muy buenas, muy potentes. Y no existe una persona como Pablo Casado que haya sabido estar a la altura de las circunstancias no solamente con las palabras sino con los hechos, y lo está demostrando en este mes de agosto. Estamos con un Pablo Casado que representa lo mejor del PP, líder que ha sabido unificar al partido y por eso nuestros rivales están tan nerviosos. Sí que llama la atención que Casado lleva un mes de agosto trabajando intensamente y vemos cómo el resto de políticos se encuentran de vacaciones, incluso el propio presidente del Gobierno, que lleva 60 días y ya se ha caracterizado por hacer un uso personal de los recursos públicos, algo que debería ser completamente rechazable.

-¿Cuál será la estrategia del PP a partir de ahora?

Vamos a estar con la gente, hablando sin complejos de los problemas que tiene España, hablando de que no queremos pagar favores a los terroristas, a los independentistas catalanes que mantienen a Sánchez en el Gobierno. Y seguiremos hablando claro de uno de los principales problemas que tiene nuestro país, como es la inmigración irregular. Un partido como es el PP, que es un partido social, como así ha demostrado cuando ha estado en el Gobierno, y que apoya la inmigración ordenada y regular, pero en ningún caso la irregular, que lo que provoca es frustraciones en gente joven de países africanos y también esa política de puertas abiertas de efecto llamada que está propiciando el Gobierno socialista que provoca muertes en el Estrecho de Gibraltar y en el Mediterráneo. Como Casado, opino que no se puede hacer una política de papeles para todos porque es imposible y todo el mundo está de acuerdo.