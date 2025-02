Eugenio de Mora, Álvaro Lorenzo y Tomás Rufo ante la corrida del Corpus

Eugenio de Mora vuelve a su plaza, en la que sumará su paseíllo 34

Este domingo vuelve a haber toros en Toledo. La corrida del Corpus Christi se ha trasladado fuera del tradicional jueves, lo que no hace que se enmarque dentro de nuestra Semana Grande. Un estandarte taurino de nuestra provincia vuelve a torear en su fecha clave, Eugenio de Mora , que tomó la alternativa en esta plaza, hará su paseíllo número 34, las veces que ha cruzado su arena desde que lo hiciera de novillero sin picadores ya en el siglo pasado.

Vuelve a su plaza, la que le vio tomar la alternativa, de manos de Curro Romero como padrino y José Tomás como testigo, en las fiestas de agosto de 1997 . También la plaza en la que comenzó el binomio de Eugenio de Mora con las corridas a beneficio de Aspaym, en la que ha toreado quince tardes en el Corpus, por lo que este domingo será la dieciséis.

Durante varias décadas Eugenio de Mora ha llevado el nombre de su pueblo por el orbe taurino, pero sobre todo el de Toledo, conocido como su torero, su figura indiscutible varios años. Hacía casi una década que el moracho no estaba presente en esta señalada fecha en la que ha tenido grandes triunfos.

La rivalidad se verá en el ruedo y en los tendidos, algo que Eugenio de Mora ve como sano y normal, sobre todo cuando tres espadas de la provincia se acartelan en la plaza de la capital. Se da la circunstancia de que es la primera vez que Eugenio y Álvaro Lorenzo se verán las caras en el coso capitalino, un aliciente más aún para ver esa sana rivalidad entre paisanos y toreros de generaciones distintas.

Además, la tarde de mañana será muy especial para Eugenio, pues hará su paseíllo número 25 como matador en el coso de Mendigorría desde su alternativa. Esta cifra difícil de igualar sólo es superada por una de las grandes figuras de siempre, Paco Camino, que hizo 27 paseíllos de luces en Toledo. Aunque vista la afición y la carrera del moracho es posible que la iguale y hasta incluso que la supere.

Otro aspecto destacable es la inactividad de los toreros, cosa que como nos comenta el propio torero les hace sentirse distintos, pues aparecen sensaciones nuevas, que cuando hay actividad taurina desaparecen. Es esta cita, una de las más importantes hoy por hoy en su agenda, y con la presencia de las cámaras de la televisión regional, CMMedia, lo que puede incrementar el escaparate de un posible triunfo y que le sirva para sumar más contratos.

Por otro lado, Eugenio conoce a la perfección la ganadería toledana de los hermanos Lozano, una casa en la tienta muy a menudo vacas e incluso los machos que son probados para poder quedarse de sementales. Esta situación le hace tener una posición privilegiada para poder afrontar con seguridad la corrida del Corpus Crhisti.

Álvaro Lorenzo, asentado, mece el capote en un majestuosa verónica J. Romera

Álvaro Lorenzo, en recuerdo de don Pablo

Álvaro Lorenzo hace este domingo su segundo paseíllo del año, sólo dos pese al mínimo atisbo de recuperación del sector taurino debido a la pandemia. El torero de la capital de Castilla-La Mancha dejó su impronta en el Palacio de Vistalegre, aunque con poca fortuna, lo que le hace poner todas sus expectativas en la corrida del Corpus. El enfundarse poco el terno de luces, el enfrentarse a la presión del público le esta pesando a los toreros este año. Preparados llegan, porque no han cesado de tentar en el campo y de torear toros a puerta cerrada, pero los compromisos en los ruedos este año pesan más que ninguno.

Lorenzo, que no ha dejado de torear la corrida del Corpus Christi desde su alternativa, contando sus cuatro actuaciones por salidas a hombros , tiene su crédito intacto en el coso de Mendigorria. La ciudad imperial habla de la corrida en los corrillos taurinos, al fin y al cabo son tres paisanos los que torean, pero pesa mucho el representante local.

El joven matador sabe de la exigencia de sus paisanos y de lo entendida de la afición que acude a la plaza, a la cual no puede decepcionar. Curiosamente, el de mañana será su primer paseíllo de luces en Toledo con Eugenio de Mora; una sana rivalidad, o no tan sana, pues los toreros cuando se enfundan el terno de luces y llegan al patio de cuadrillas salen a por todas. Son compañeros, pero la pelea no se la dejarán ganar, sobre todo estos dos toreros de raza.

Otra de las circunstancias especiales de la tarde es que Álvaro Lorenzo, no tendrá a su lado a su añorado Pablo Lozano «La muleta de Castilla», mentor del torero desde su etapa novilleril. Hace pocos meses el maldito coronavirus se lo llevó por delante, dejando una huella irremplazable. Queda lo que ha aprendido Lorenzo a lo largo de todos estos años al lado de «don Pablo» y, además, ahora su carrera está en manos de su hijo Fernando, matador de toros de éxito al comienzo de la década de los noventa. que sabrá llevar al torero a lo más alto.

Para Álvaro es todo un orgullo compartir el cartel con otros dos toreros de la provincia, de distintas generaciones y que tienen conceptos muy distintos pero atractivos para el público. Álvaro aspira a suceder a Eugenio, como abanderado durante años del toreo en la provincia. Valor, temple y capacidad no le faltan, y a poco que alguno de los toros de ‘El Cortijillo’ se emplee en las telas del toledano, podremos ver una gran tarde de toros.

Ha estado concentrado estos días, entrenando en el campo, retirado de cualquier foco que haya podido distraer la preparación y concienciación con la que hay que llegar a fecha tan señalada. Los aficionados ya van acercándose a las taquillas a adquirir sus entradas y algunos partidarios de los espadas no dudan en improvisadas charlas en las que vaticinan quién será el triunfador.

Mientras, los más comedidos esperarán a la salida de los toros a la arena para opinar. Lo que está claro es que hasta que no se arrastre el sexto no podremos saber aquello que se dice que el torero propone y el toro lo descompone. En este caso esperemos que los toros de los Lozano ayuden al triunfo de nuestro torero y siga con la racha de triunfos en el coso de Mendigorria, su plaza.

Tomás Rufo, de rodillas, hace embestir al novillo por abajo J. R.

Tomás Rufo, el novillero con más ambiente del escalafón llega con la escoba

El festejo taurino del Corpus Christi de 2021 no es uno de los habituales, al uso, como llevamos conociendo en los últimos años. La corrida de toros tendrá carácter mixto, por la presencia en ella de un novillero. Cuatro toros de ‘El Cortijillo’ para Eugenio de Mora y Álvaro Lorenzo, y dos utreros de ‘Alcurrucen’ para el novillero Tomás Rufo . Hace 79 años que un novillero no torea en fecha tan significada para la ciudad imperial. Y este año, por lo especial de la vuelta de los toros tras el parón obligado del coronavirus, los empresarios han apostado por algo novedoso.

Los hermanos Lozano, gerentes del coso, han querido congregar en una tarde el «toledanismo» por los cuatro costados. Ellos mismos provienen de Alameda de la Sagra y, además, los toros que se lidiarán son de la familia, pues pastan en el término municipal de Urda. Y los tres integrantes del cartel provienen de Mora, Toledo y Pepino. Un aroma a la tierra en un día querido por todos y con una siempre importante repercusión en el orbe taurino.

La presencia de Tomás Rufo en el cartel no ha desanimado al aficionado, al contrario, ya que ve su inclusión como algo novedoso y de ley. Tras salir a hombros de la plaza de Las Ventas en septiembre de 2019, Tomás Rufo es el novillero con más ambiente de todo el escalafón. El año 2020 lo pasó casi en blanco, aunque en Toledo tuvimos la suerte de verle pisar el ruedo de la capital el día de la Hispanidad. Esa tarde, ante un gran novillo de la misma casa ganadera que mañana, armó un alboroto importante, que quedó en las retinas de los que asistimos. Nos dio una lección de toreo, de estar cuajado, de temple, valor, de improvisación delante de los utreros .

Además, Tomás, hoy por hoy, arrastra una corte de seguidores importante, que le arropa y alienta en cada lance de la lidia y a la hora de pedir los trofeos. Pero todo se hace con consecuencia, pues torea como los ángeles queriendo siempre hacer las cosas bien al novillo y por derecho.

Este año 2021 ya ha toreado en varias ocasiones, siendo la tarde del Palacio de Vistalegre la más importante, Allí cortó tres orejas a un extraordinario encierro de El Freixo, ganadería propiedad de El Juli. Pudieron ser más, pero el palco negó al menos otro apéndice. Trofeos aparte, lo que se vio es una dimensión importantísima de un Rufo encarrilado hacia su alternativa, a la que sus poderdantes quieren que llegue con el máximo ambiente. De hecho, la tenía programada el año pasado en Mont-de-Marsan, pero la pandemia la truncó.

Pese a que forma cartel con dos matadores de la provincia a los que admira y con los que compartió el mismo centro formativo en sus inicios taurinos, Rufo no se dejará ganar la batalla y querrá destacar y triunfar como hace cada tarde que torea.

Llega a Toledo, pues, ilusionado por torear en el Corpus y con responsabilidad, ya que la presencia de las cámaras de la televisión autonómica hacen que no sólo le vean los espectadores que se acerquen al coso de Mendigorria, sino también los miles de espectadores con los que cuentan las retransmisiones de festejos narradas por José Miguel Martín de Blas.