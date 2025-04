Así está el colegio Infantes por el temporal Filomena

Numerosos colegios de Castilla-La Mancha estarán cerrados hasta el lunes por el temporal Filomena, que ha causado estragos en una gran parte de la región. En la ciudad de Toledo, las consecuencias todavía se pueden ver en las calles, en los parques y en los centros educativos.

Uno de ellos, el colegio concertado Infantes, ha sido inspeccionado esta mañana por personal del centro. Dos profesores de Educación Física, un sacerdote, un alumno y antiguo alumno han observado los daños que la borrasca ha provocado, como árboles caídos, tuberías rotas en el pabellón polideportivo y mucha nieve acumulada, lo que hace imposible la vuelta al colegio.

Por eso este miércoles comenzarán las clases por internet a través de su plataforma «classroom», siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación. También en los colegios públicos sus docentes empezarán a interactuar con sus alumnos para que al menos tengan tareas durante estos días en casa.

En un comunicado, la consejería ha dado instrucciones sobre la actividad lectiva no presencial hasta el viernes a centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos y dependientes de ese departamento. Van dirigidas a colegios e institutos en los que no se han completado las tareas de acondicionamiento de viales en la localidad o la adecuación de los centros. También para los que tengan problemas en el funcionamiento de los sistemas de calefacción o en aquellos en los que la red de carreteras de acceso al municipio se encuentre cortada o afectada por restricciones de tráfico.

En otros colegios de la provincia de Toledo, sin embargo, volverán este miércoles a las clases presenciales, como sucederá en la zona de Talavera de la Reina, donde Filomena ya ha pasado a la historia.