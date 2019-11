ELECCIONES 10N Tirado: «La agricultura no se defiende subido a caballo; los agricultores votan al partido del campo, el PP» Entrevista con el candidato número 1 del PP al Congreso de los Diputados

Con su natural optimismo, augura que el PP obtendrá 3 diputados y 3 senadores en la provincia de Toledo el próximo domingo, y reitera que «sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa es una cuestión de Estado, hoy más que nunca».

—Y dirá que el PP es la alternativa.

—Sí, la única alternativa, porque se necesita un gobierno con experiencia, solvente, que dé estabilidad. El PP se compromete a que si tiene un escaño más que el PSOE habrá gobierno porque hemos desmostrado que somos capaces de llegar a acuerdos, en Andalucía, en Castilla y León, en Madrid, en Murcia. Es fundamental que todo el voto se concentre en torno al PP, el único voto efectivo y útil. Vox sacó en las elecciones de abril dos millones y medio de votos en el Senado y se tradujo en cero escaños. Y quien se vio beneficiado por Vox fue Pedro Sánchez.

—Pero, según las encuestas, la aritmética parlamentaria no da, no se conforman mayorías.

—Yo le garantizo que nosotros, en este momento, estamos en condiciones de poder ganar las elecciones, estamos prácticamente finalizando la campaña y lo que hemos visto es que la gente sabe que es muy importante unir el voto en torno al PP, que es el referente de todos los votantes del centro-derecha, la única alternativa. Hay que unir el voto en torno al PP para seguir uniendo España y otra vez crear empleo y garantizar las pensiones.

—Se habla de un empate técnico entre el PSOE y el PP.

—Sí, pero mire. Aquí, en la circunscripción de Toledo, todo el mundo da por perdido el escaño de Cs, y lo que no podemos es perder esos votos. Por eso, si no va a sacar escaño Cs, es muy importante que esos votos vayan al centro-derecha. Ofrecimos a Cs crear España Suma, y se negaron, y yo estoy convencido de que ahora los ciudadanos de Toledo van a ver en la papeleta del PP ese espíritu de España Suma, el voto de la ilusión, de la esperanza, de la España unida, del empleo, de las pensiones dignas.

—Pero usted me dijo en abril que en Toledo votar a Cs era votar al PSOE, a quien ha apoyado en muchos ayuntamientos. ¿Sigue pensándolo?

—Pero una cosa son sus dirigentes y otra los votantes, a los que digo que si ya se sabe que Cs no va a sacar escaño en Toledo, que esos votos no se pierdan. Porque, repito, el único voto útil para sacar democráticamente de la Moncloa a Pedro Sánchez es el del PP.

—Existe un riesgo para el PP, que esos votos los recoja Vox, un partido claramente en alza, según las encuestas.

—Mire, yo estoy convencido de que esta vez va a haber mucho voto efectivo para sacar de la Moncloa a Pedro Sánchez. En esta campaña ocurre algo muy parecido a la del 2008, el famoso debate entre Solbes y Pizarro, que fue lo que determinó aquella campaña. El PP ya avisaba de que España estaba en crisis; ahora está en desaceleración, que puede llegar a ser recesión, y lo peor que hace el PSOE es negar la verdad. Ahora hay 100.000 parados más, 9.000 más en Castilla-La Mancha. En estas elecciones va a haber dos alternativas, la del PP, el partido del empleo, y la del PSOE, el partido del paro. Y no lo digo yo, son datos verificables y constatables. Cuando el PP llegó al poder en 1996, el PSOE dejó 12 millones de españoles trabajando y decían que ya no podía haber más, y el PP, en las dos legislaturas de Aznar, generó 5 millones de puestos de trabajo y dejó 17 millones de españoles trabajando. Pero es que luego, con Mariano Rajoy, hemos creado otros dos millones y medio de empleos, que es con lo que se garantiza el bienestar social, la educación y la sanidad públicas, y las pensiones. Cuando el PSOE gobierna siempre viene la deuda, el déficit, la recesión y la crisis.

—Póngase en otro escenario, que sea el PSOE quien saca un escaño más. ¿Qué debería hacer el PP?

—No contemplamos esa posibilidad.

—Bueno, sí la contemplan, porque Pablo Casado dijo en el debate a cinco que no apoyaría a Pedro Sánchez, si este gana.

—Es que nosotros no podemos apoyar a quien está coaligado con 40 gobiernos independentistas, con los enemigos de España. No podemos apoyar a un partido que se basa en la abstención de Bildu para conseguir el gobierno de Navarra. Nosotros salimos a ganar, y lo veo en la gente. Ayer estuve con agricultores en la zona de La Mancha, en Corral de Almaguer, Villanueva de Alcardete, Villacañas, El Romeral, en muchísimos pueblos...

—¿Los agricultores votan a Vox?

—No, no, los agricultores votan al partido del campo, que es el PP. Me decían a mí: Vicente, no necesitamos que nos den pistolas, necesitamos que nos den PAC (Política Agraria Común). La agricultura se defiende desde lo alto de un tractor, no desde lo alto de un caballo. Yo no veo a los agricultores de mi pueblo montando a caballo por el campo sino en sus tractores, trabajando.

—Ahora se habla mucho de la despoblación, ¿qué soluciones tiene el PP?

—¿Sabe cuál es la mejor medida para combatirla? Rentas dignas para los agricultores. Cuando cobran sus productos con precios justos y competitivos, la gente se quiere quedar ahí y sigue invirtiendo. Tenemos que luchar, por ejemplo, para evitar la crisis del olivar. No puede ser que el precio del aceite esté por debajo del coste de producción. Ahora, con los socialistas, hay olivareros que van a trabajar al campo a perder dinero, algo inviable e injusto. Debemos luchar con uñas y dientes en Bruselas para defender una buena PAC. Solo quien conoce el campo, que somos los hombres y mujeres del PP, podemos defenderlo.

—Pero poco van a poder hacer ustedes en Europa con unos socios euroescépticos como Vox, que no creen en Europa.

—No creer en Europa es no creer en los agricultores porque estos necesitan más Europa que nunca. La rentas derivadas de la PAC son fundamentales. El señor que va paseando por el campo a caballo no sabe lo que ocurre en el campo de verdad, lo ve desde arriba, pero hay que verlo subido en un tractor o sobre el propio terruño. Todos los agricultores y ganaderos van a salir ganando con un gobierno de Pablo Casado. Queremos un Pacto Nacional del Agua porque fue el PSOE quien derogó el PHN. Este año ha habido una mala cosecha de uva, de vino, y si encima los precios no son competitivos se arruinan los agricultores.

—¿Habrá bajada de impuestos?

—Bajaremos el IRPF a todos los contribuyentes, un 20% el de sociedades, suprimiremos el impuesto de patrimonio, el de sucesiones, donaciones y actos jurídicos documentados. Así propiciaremos que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos para que haya reactivación económica, tendrán mayor poder adquisitivo para comprar productos y servicios. Cuando la gente trabaja, cotiza. Ese es el círculo virtuoso de la bajada fiscal del PP.