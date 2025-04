Elda, nacida en tiempos del coronavirus

Elda ha nacido este viernes, el mismo día que España superaba las mil muertes y los 20.000 casos positivos por el coronavirus COVID-19 . Su madre, Matilde (41 años), parió en el hospital Virgen de la Salud de Toledo acompañada de su marido, Javier (41).

Mati, como la conocen familiarmente, salió de cuentas el jueves 12 de marzo al cumplirse las 40 semanas de embarazo. Estuvo el Día del Padre en el hospital, donde la mandaron a casa hasta el sábado. Pero esta mañana a primera hora aparecieron las primeras contracciones y Elda nació pasadas las cinco de la tarde. Pesó 3,980 kilogramos.

El dilema: «Que Elda saliera o no»

«Miedo no tenía, pero sí incertidumbre. No sabía si era mejor que Elda saliera o no. No se había hablado de las embarazadas, excepto en una ocasión sobre un bebé que nació con coronavirus», ha dicho la madre a ABC.

La pareja tuvo que estar con mascarilla durante unas horas mientras esperaban en la habitación, aunque pudieron quitárselas antes de entrar en el paritorio, donde el coronavirus fue un tema de conversación.

Mati recalcó la profesinalidad del equipo sanitario: «De diez, no; de once». Y Javier quiso quitar algo de hierro a la grave crisis sanitaria mundial:«Si no hubiera sido por el coronavirus, hoy estaría en un concierto en Chile. Todo se aplazó por el virus y he podido compartir este momento con mi mujer y mi hija, y estaremos la familia junta unas semanas».

Javier, empresario de espectáculos, y Mati, ama de casa, ya tenían dos hijos, Jairo y Carolina. Su padre es el pequeño de cinco hermanos. Mati, la pequeña de diez hermanos, hijos de un militar y de una gobernanta de la residencia militar de Toledo, a los que se les conoce por Mille, el apellido del padre.

Elda, un nombre que en germano significa «la que batalla», ha nacido en tiempos del coronavirus. Ya se lo recordarán cuando sea mayor.