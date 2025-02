La digital Atos planea llegar en dos años a los 200 empleados en su centro de Toledo

La empresa de transformación digital Atos , una de las líderes mundiales en este sector, ha sido noticia en los últimos días por un doble motivo. Primero, por haber sido la adjudicataria de un nuevo contrato de la Junta de Comunidades por el que se le encarga la transformación digital de diversos servicios administrativos y públicos de la región. Eso ha tenido como consecuencia la creación de un nuevo centro de trabajo situado en la avenida de Irlanda, 17 de Toledo, para el que el Ayuntamiento ya ha concedido la licencia. Pero lo importante es que en dicho centro, que se quiere inaugurara este mes, van a trabajar ahora 50 personas, 16 de nueva incorporación, pero los planes de la empresa son llegar a los 200 empleados en dos años.

Para conocer de este proyecto, ABC ha hablado con el director comercial de Atos en Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Alonso Camarena.

¿Cuál es el acuerdo con la Junta de Comunidades en su proyecto de administración electrónica?

Es un contrato público que hemos ganado, pero Atos lleva ya trabajando en la Junta desde principios de los años 90. Desde entonces hemos ganado diversos contratos públicos y ahora en el de administración electrónica con tres lotes hemos ganado el primero para procedimientos administrativos. Se trata de que hace unos meses la Junta decidió que el tramitador para todas las consejerías iba a ser una aplicación que se llama Tramita, que es la que vamos a poner en marcha por encargo de la Consejería de Empleo.

¿En qué consiste este sistema?

La Junta decidió que haya un tramitador de expedientes para todas las consejerías y organismos con un tronco común, de tal manera que con su utilización ahorramos tiempo. Por ejemplo, si la consejería competente para la vivienda tiene una serie de expedientes que tramitar, se mete en Tramita y parametriza su parte específica.

¿Ha sido, por tanto, este último contrato el que les ha decidido a montar el centro de trabajo?

Aprovechando los contratos que tenemos con la Consejería de Empleo y con los servicios sociales y nuestra masa crítica suficiente de personas en Castilla-La Mancha, hemos dado el paso para montar un centro de trabajo en Toledo y de esta manera tener muchas más armas en cuanto a recursos y disponibilidad. Antes trabajábamos en las dependencias de la Junta, aunque ya los pliegos de concursos indican que es preferible que la gente que no es de la Junta esté fuera. Así que un poco por todo empezamos a dar vueltas a la idea de tener centro propio de trabajo, incluso ya no solo para trabajar para la Junta, sino también para otros sectores privados.

¿Ya dispone Atos de las nuevas oficinas?

Solo nos quedan algunos contratos y permisos que se están ultimando. Estamos en la avenida de Irlanda 17, en unas oficinas de algo más de 350 metros cuadrados, pero además hay alguna planta por abajo y por arriba que también están libres, lo cual nos da esa facilidad de poder crecer, algo que queremos. La inauguración está prevista para este mes de febrero, cuando se consigan cuadrar las agendas de las personas que queremos que estén.

Las previsiones son las de empezar ahora con unos 50 trabajadores ¿no?

Ahora mismo, con los tres contratos que tenemos con la Junta, tenemos unas 33 personas y ya hemos contratado a 16 jóvenes profesionales, recién licenciados, a los que estamos dando formación, algo que normalmente se hace en Atos, durante mes y medio o dos meses, antes de entrar en un proyecto real. Son personal en formación, pero ya están contratados. Así, con los los 33 que teníamos más estos 16 tenemos la oficina completa.

Cuando Atos habla de ampliar la plantilla a unas 200 personas, ¿a qué periodo temporal se está refiriendo?

Esperamos tener ese número de trabajadores en dos años, a principios de 2022. Normalmente en los otros centros de trabajo que tenemos, como en Sevilla, Valladolid o Canarias, si llegan a 400 personas se abre otro centro nuevo para que no sea inmanejable. Me consta que en el caso de Castilla-La Mancha teníamos un compromiso verbal o declaración de intenciones de no tener que esperar a esos 400 trabajadores para abrir otro centro.

¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier interesado para dirigirse a Atos y solicitar un puesto de trabajo?

Normalmente nosotros tenemos un departamento que se dedica a buscar estos perfiles y para eso utilizamos varias vías, como anuncios en Infojobs o incluso la Consejería de Economía nos ayuda a través de su departamento de selección de personal, donde también nos preguntaron si necesitábamos perfiles senior, porque no solo son perfiles junior. Ahora en esta primera fase las 16 personas que hemos contratado ha sido a través de una feria de trabajo en Ciudad Real, en Infojobs y el boca a boca también. Generalmente primero hacemos una selección, luego una entrevista para ver si cubre un mínimo y por último se forma a la gente. Una vez que finaliza esa formación, mediante un contrato de ese tipo, a los que siguen lo normal es que se les haga contrato indefinido. Pero una vez asociados a un centro de trabajo no significa que tengan que quedarse ahí, sino que podrían acceder a otros centros de España, o en Atos internacional.

¿Qué tipo de perfil de personal conforma el centro de Atos en Toledo?

En Atos empezamos a trabajar desde Madrid a principio de los 90, pero al final de esa década el cien por cien del equipo ha sido siempre gente que ha vivido en Toledo, y así sigue siendo ahora y seguirá. Va a ser un centro independiente del de Madrid. La gente que trabaja aquí es desde hace años de Castilla-La Mancha, que era algo que queríamos conseguir y para mi es una satisfacción. Además, estoy convencido de que el centro de Toledo va a funcionar muy bien.

De los trabajos que Atos con la Junta ¿destacaría alguno por su peculiaridad o singularidad?

Creo que lo más significativo es que se van a poder utilizar las últimas tecnologías sobre todo para quitar burocracia, para quitar papel, ya que serán notificaciones electrónicas que el usuario podrá también firmar electrónicamente. Todo eso ya ha comenzado porque la Junta se ha encargado de ello y lo está haciendo bien. Ahora, con el nuevo contrato, todo se va a poder potenciar muchísimo y todos los trámites se van a acelerar mucho más. Así, el ciudadano va a poder tener más servicios y de manera más rápida.

Esto es lo actual. Pero si miramos al futuro ¿qué es lo que le espera al ciudadano en su relación con la administración pública?

La proyección que esperamos, y hablo como ciudadano, es que yo con mi teléfono pueda hacer cualquier tipo de solicitud e incluso que tenga la respuesta en el teléfono o el ordenador. También, por ejemplo, cabría la posibilidad de desarrollar un proyecto complejo como podría ser el de unificar la tarjeta sanitaria y la tarjeta social, que con la herramienta Tramita se podría simplificar. En suma, todas esas cosas y otras más de las que se lleva hablando desde hace tiempo creo que en los próximos dos o tres años van a avanzar muchísimo.

Al margen de la Junta ¿tene Atos algún cliente más?

Todavía no, pero la idea es que contratos que tenemos en Madrid, Barcelona o fuera de España deriven parte de sus trabajos para realizarlos en Toledo. Todavía no hay ninguno cerrado, pero los va a haber seguro. El centro de Toledo se va a especializar e irá evolucionando, como es el caso del centro de Valladolid, que está especializado en servicios bancarios. Nuestra idea para Toledo es la especialidad de administración digital e internet de las cosas, pero eso será en función de los contratos que nos vayan saliendo, y ya tenemos muchas cosas encauzadas.