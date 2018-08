El curso escolar empezará con 25.277 profesores, 130 más que en el anterior Se ha dado el visto bueno a la contratación de 40 fisioterapeutas y 26 técnicos sanitarios

El nuevo curso escolar 2018/2019 en Castilla-La Mancha arrancará con una plantilla de 25.277 profesores, que suponen 130 más que en el curso anterior, un aumento que se destinará a los nuevos ciclos, a la atención a la diversidad y a apoyos educativos, según adelantó ayer el consejero de Educación, Ángel Felpeto, una vez aprobado en el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones de verano el acuerdo sobre el número global de cupos de efectivos de cuerpos docentes en los centros públicos no universitarios de la región.

El cupo aprobado para el nuevo curso aumenta en 130 el del año pasado y este incremento se dedicará, principalmente, a la puesta en marcha de los nuevos ciclos de Formación Profesional, a la atención a la diversidad y a apoyos.

Además, ha subrayado que el 1 de septiembre de 2018 la plantilla de docentes de Castilla-La Mancha se habrá incrementado en 1.364 profesores con respecto a la anterior legislatura gestionado por el anterior Ejecutivo regional, lo que según Felpeto pone de manifiesto el «claro compromiso» del Gobierno regional con la recuperación progresiva del empleo público en el sector de la enseñanza.

También en materia de personal, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de 40 fisioterapeutas y 26 técnicos sanitarios para dar respuesta al alumnado escolarizado en centros educativos con necesidades educativas específicas.

Con respecto a los interinos, Felpeto precisó que se han adjudicado de forma definitiva las vacantes para Infantil y Primaria, mientras que el día 29 de agosto tendrá lugar la adjudicación definitiva del profesorado de enseñanzas medias.

Asimismo, han tomado posesión los nuevos inspectores que han aprobado la fase de concurso-oposición, y también el día 29 se adjudicará el destino definitivo a los 806 profesores de enseñanzas medias que han aprobado en las distintas especialidades de oposición este verano.

En total se han adjudicado 4.990 vacantes tanto a interinos como a profesorado en prácticas de Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria, además del cuerpo de inspección.

Por tanto, Felpeto ha confiado en que no haya ningún problema al inicio del curso, como sí ocurrió el año pasado, porque en el cuerpo de maestros, en todas las especialidades, y en el de enseñanzas medidas ha habido oposiciones este año y en las especialidades en las que no ha habido oposición se convocó la bolsa en el mes de mayo.

Además, según el acuerdo con las organizaciones sindicales, los opositores que no superaron el 5 de nota en las oposiciones no quedan excluidos sino que se forma una bolsa de reserva, con lo cual «hay garantía absoluta de que no habrá ningún tipo de problema», ha sentenciado el titular de Educación.

El Consejo de Gobierno ha aprobado igualmente los decretos por los que se establecen los currículos de los ciclos de Formación Profesional correspondientes a los títulos de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva en Castilla-La Mancha.

En este sentido, felpeto resaltó que «el título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico se implantará por primera vez el próximo curso en los IES Azuer de Manzanares (Ciudad Real), Clara Campoamor, de Yunquera de Henares (Guadalajara) y ‘Alejo Vera’ de Marchamalo (Guadalajara), con una oferta total 60 plazas».

Por su parte, el ciclo formativo de grado superior LOE de «Enseñanza y Animación Sociodeportiva», que sustituye al de «Animación de Actividades Físicas y Deportivas», se impartirá en los mismos centros en el que se impartía el ciclo al que sustituye.

Ángel Felpeto también concretó que «las plazas ofertadas para el ciclo de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico el próximo curso son 60, y en el caso del ciclo de Enseñanzas y Animación Sociodeportiva son 336 plazas».